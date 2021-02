"Tenemos atados tres 'cracks', podemos fichar a Haaland y Mbappé"

Toni Freixa, candidato a la presidencia del Barcelona, ofreció unas declaraciones a los micrófonos de 'El món a RAC1' en las que volvió a hablar de su campaña electoral, a pocos días de las elecciones.

El candidato ha anunciado que si sale elegido este verano, firmará tres 'cracks' que marcarán la diferencia en el equipo, dos delanteros y un defensa. Además, ha desvelado que tiene cerrados 250 millones de euros gracias a una alianza con un inversor para desarrolar el Barça Corporate.

"Desde hace tiempo trabajando y hemos cerrado un acuerdo con un inversor que aportará 250 millones para el Barça Coporate, que son cuatro líneas de negocio a cambio del 49% de las líneas de negocio. Y en la 2021-22 incorporaremos tres 'cracks', dos en ataque y otro en defensa", comentó Freixa.

"Los fichajes los tenemos hablados para poder ejecutarlos, serían para la temporada 2021-22. El Barça tendrá el equipo competitivo que ha de tener y que ahora no tiene. Todo será consecuencia del trabajo. Es imposible que a Koeman no le gusten, son jugadores únicos. No hablaremos de jugadores hasta que no los fichemos, porque nos pueden pisar la negociación. Eso sí, es posible traer a Haaland y Mbappé".

Además, volvió a hablar sobre la posible salida de Leo Messi: "Messi nos ha dado más de lo que el Barça le ha dado a él. He hablado con su entorno, pero no personalmente con él, no. La posibilidad de que continúe está abierta. Su contrato se ha de poner en consonancia con el club. Hemos bajado los ingresos en 350 millones de euros y el jugador es consciente de ello. No he tenido nunca el contrato en la mano".

Freixa también tuvo tiempo de hablar del sorprendente 1-1 ante el Cádiz: "Es una gran decepción, es un partido que el Barça ha de ganar sin problema. Hay mucha gente que parece que disfrute de que el Barça tenga momentos complicados y yo no soy así. Me gusta compartir la alegría de las victorias y estar ahora al lado de la gente. Ha fallado la política deportiva, el director deportivo, comprar jugadores por cantidades inasumibles y renovación con salarios altos".

También quiso aclarar Freixa lo que él considera una leyenda, en relación a la presidencia de honor del Barça que se le retiró a Cruyff: "Esa es otra gran injusticia. Laporta nombró presidente de honor a Cruyff tres meses antes de terminar el mandato, después de siete años en el cargo. Cuando llegamos al club dijimos que esa figura no existía en los estatutos y que se convocaría una Asamblea para crear la figura. Es todo lo que hicimos".

"Y a mí como portavoz me tocó decirlo. Le trasladé a los periodistas y a los socios lo que la Junta había tratado. Lo que vino después es que Johan devolvió la medalla y se construyó el mantra de que estábamos en contra de él, cuando la gente sabe qué significa para mí Johan Cruyff", sentenció.