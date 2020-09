"Tenemos plantilla para pelear con Madrid y Barça"

Este fin de semana da comienzo la temporada, aunque el Atlético arrancará más tarde. La primera jornada le cruzó con el Sevilla y ese partido no se disputará hasta el 12 de enero. La 2019-20 acabó tarde para los de Simeone y para los de Lopetegui, ya que hasta agosto disputaron la Champions y la Europa League respectivamente. De ahí que ese partido se aplazara.

En cualquier caso, Saúl tiene ganas de que arranque el curso. Y es que ve a su equipo capaz de todo.

"Nuestra ambición debe ser la de pelear por todos los títulos. Plantilla tenemos como para competir con el Barça y el Madrid, pero hay que demostrarlo, no se puede solamente hablar así", dijo a 'Marca'.

Triunfar es lo único que está en la mente de los rojiblancos. "Hay que jugar a ganar, en muchos partidos se podrá jugar más bonito y otras veces, en las que no tengas el día y no te sale el partido, tienes que ganar igualmente. Al final lo que hay que hacer es ganar", continuó.

Dejó un mensaje para los que critican que el juego del Atlético no es vistoso: "Es verdad que tenemos jugadores de una calidad muy alta y es normal que la gente pida otras cosas, está en todo su derecho, pero nosotros nos tenemos que centrar en ganar. Al final, cuando ganas, la gente no habla".

Ya en lo personal, Saúl se refirió a ese supuesto interés que despierta en el United. "Sinceramente, me lo tomo muy bien. Me halaga muchísimo que un club como ese u otros equipos que preguntan por mí me tengan en consideración, para mí es muy positivo. Y que gente de peso en esos clubes hable bien de ti quiere decir que estoy haciendo las cosas bien en el Atlético de Madrid", explicó.

Saúl espera firmar un gran curso con el Atlético. "Esta temporada no ha sido mala, pero para lo que soy yo, sé que puedo dar mucho más. Creo que tengo que seguir trabajando para mejorar en muchos aspectos. Así ayudaré a mi equipo y también a la Selección Española", finalizó.