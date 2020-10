"Tener a Rubén Castro es como tener a Messi, mejora cualquier jugada"

Borja Jiménez, entrenador del Cartagena, ha manifestado que contar con Rubén Castro en la plantilla es "como tener a Messi en el equipo, pues mejora cualquiera jugada que pasa por sus botas" y, con respecto al partido de este sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas, precisamente el exequipo del atacante canario.

El técnico blanquinegro ha comparecido en la víspera del encuentro, fijado para las 18:15 Cartagonova y correspondiente a la octava jornada de la Liga SmartBank, y se ha referido a la actualidad de un equipo que lleva cuatro jornadas sin perder -dos victorias y dos empates- y que ocupa el décimo puesto en la tabla con nueve puntos logrados en siete encuentros disputados.

En su último compromiso, el cuadro de la ciudad portuaria igualó en el campo de la Unión Deportiva Almería en un choque en el que Borja alineó a ocho jugadores que lograron el ascenso a Segunda.

"Con los jugadores que nos quedamos del año pasado están aquí porque valoramos que nos podían ayudar en la categoría. En Almería estuvimos en un ritmo muy alto y el equipo mereció ganar, generamos muchas ocasiones para poder haber vencido. Es positivo que los que entraron estuvieron a gran nivel", ha indicado al tiempo que ha avanzado que "hay muchos partidos ahora y habrá cambios" para combatir el lógico cansancio de tener que competir cada tres o cuatro días.

"El equipo estaba muy cansado, pero es lógico porque intuyo que todos los rivales estarán igual. Quedan 24 horas para el partido y seguro que llegamos en buenas condiciones", ha señalado.

Centrado en el choque ante Las Palmas, que es séptimo con 12 puntos, el preparador blanquinegro ha comentado que están "teniendo la mala suerte" de enfrentarse "a equipos que vienen de muchas semanas sin perder".

"Las Palmas solo ha perdido un partido, lo hizo con el Leganés y sin merecerlo y nos vamos a encontrar a un equipo muy alegre con la pelota, que juega con muchos futbolistas por dentro y que arriba tiene mucho talento y es un rival capaz de transitar y de controlar el partido", ha añadido.

Al repasar lo hecho en las últimas jornadas ha comentado lo siguiente: "El equipo me gustó mucho en Ponferrada por lo sólido que se mostró y el otro día durante la primera parte de Fuenlabrada, aunque hablo como entrenador. Entiendo que para el espectador el partido de Almería sea el que más le llame porque hubo mucha transición e ida y venida, pero como técnico no me gustó que el encuentro fuese abierto ante un rival de tanta calidad como la que tiene el Almería".

Por otra parte, consultado por qué futbolista de su plantilla le ha sorprendido más en este tramo inicial del curso ha citado al veterano Rubén Castro, máximo goleador del equipo con tres tantos marcados y que ha logrado los dos últimos en los empates a uno frente al Fuenlabrada y el Almería.

"Me ha sorprendido gratamente por su implicación y por la calidad que tiene. Para mí es como tener a Messi en el equipo y mejora cualquiera jugada que pasa por sus botas. Yo nunca había tenido a un jugador de tanto talento, aunque lo que más me está sorprendiendo es el grupo, la forma en que se ha adaptado a la categoría. Creo que estamos mejorando más rápidamente de lo que yo esperaba y debemos seguir la misma línea", ha reconocido y ha revelado que ha tenido una charla con los jugadores para que "no se relajen y tengan la cabeza fría".