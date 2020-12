"Tengo dos sueños: ganar la Champions con la Juve y el Mundial con Argentina"

Paulo Dybala sueña con ganar la Champions League con la Juventus y el Mundial con Argentina. El delantero 'bianconero' no solo aspira a lo máximo, sino que lo desea, y así de claro lo dijo en una comparecencia con jóvenes hinchas de su club actual.

"Tengo dos sueños. Uno es poder ganar la Champions, obviamente con la Juventus, además de poder ganar un Mundial con Argentina. Son sueños difíciles. Usar la camiseta número '10' implica mucha responsabilidad, mucho trabajo, pero estoy orgulloso de poder hacerlo", dijo en la campaña 'Junior Report'.

"Desde el día en que la Juve me pidió que me pusiera este dorsal, no fue fácil, supe lo que conllevaba. Pero, más allá de esto, el escudo que tiene delante es aún más importante y difícil de llevar. Siempre debemos estar dispuestos a dar más por este equipo", añadió.

Repasó además su camino en Turín hasta la actualidad: "Pasé muchos momentos hermosos aquí, ganamos muchos trofeos. Recuerdo que la llegada a la Juventus fue una emoción única, además de llevar esta camiseta por primera vez y la primera conferencia de prensa en la presentación".

Y puso la mente en el futuro: "Espero que todavía sean muchos años más, lo primero es la próxima final de Supercopa que jugaremos en enero ante el Nápoles. ¿Qué pensé cuando me llamó la Juve? Le dije rápido a mi representante que aceptara y rechazara a los demás equipos. Desde la primera llamada telefónica, no tenía otras cosas en mente".