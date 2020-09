"Tengo muchas similitudes con Koeman y quiero seguir su camino"

El nuevo seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, dijo este viernes que no tiene pensado cambiar en exceso el sistema de juego del combinado nacional holandés dejado por su predecesor, Ronald Koeman.

"Tengo muchas similitudes con Ronald y quiero seguir su camino, lo ha hecho muy bien en los últimos dos años, por lo que sería una locura si de repente dijera que quiero utilizar un nuevo sistema", dijo De Boer durante la rueda de prensa celebrada para presentarlo como seleccionador.

El técnico de la 'naranja mecánica' aún no ha llamado por teléfono al actual entrenador del Barcelona, pero aseguró que lo tiene en la lista de cosas pendientes por hacer.

Además, se mostró optimista con la preparación de la 'Orange' para la Eurocopa aplazada a 2021. "Creo que nos espera un futuro brillante. Koeman y la gente de la federación lo empezaron hace unos años, tenemos un buen grupo y una buena plantilla", indicó De Boer.

Tras el fichaje de Koeman por el Barcelona, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB en holandés) nombró a Dwight Lodeweges como seleccionador interino y se lanzó a la búsqueda de un sustituto.

Lodeweges seguirá como técnico asistente. Según la prensa neerlandesa, Louis van Gaal le comunicó a la KNVB su disponibilidad, pero finalmente no fue el elegido. El director técnico de la federación, Nico-Jan Hoogma, aseguró que la opinión de los jugadores no tuvo nada que ver con su descarte.

De Boer negó sentir presión por las voces que pedían un entrenador con un perfil más reconocido. "No me importa si he sido la primera, la segunda o la sexta opción. Estoy contento de haber ganado la confianza (de la federación) y no quiero traicionarla", dijo.

El nuevo seleccionador aseguró que, hace unos años, el propio Van Gaal le sugirió que en un futuro intentase tomar las riendas del combinado nacional: "Me preguntó si quería hacerlo porque pensaba que podía hacerlo bien".

"Tengo una buena relación con Louis. No es que nos llamemos, pero si hay algo, nos enviamos un correo electrónico o un mensaje", explicó.

El nombramiento de De Boer, que conquistó cuatro Eredivisies en su época como técnico del Ajax, ha despertado críticas por sus fracasos como entrenador en el extranjero. Fue despedido del Inter de Milán en 2016 y del Crystal Palace en 2017 por los malos resultados, en ambos casos antes del final de la temporada.

"Me puedo ir al Barça siempre que quiera"

De Boer, que ha firmado con Países Bajos hasta otoño de 2022, explicó que tanto en Italia como en Inglaterra tenía muchas líneas rojas, algo que no le ocurrió en su etapa como técnico del Ajax, un lugar más familiar.

El momento más cómico de la rueda de prensa sucedió cuando un periodista le preguntó al director de la federación, Eric Gudde, si existía alguna condición especial en el contrato firmado.

La cuestión se planteó porque cuando Koeman fue nombrado seleccionador, en febrero de 2018, pidió la introducción de una cláusula que lo liberase en caso de recibir una llamada del Barcelona, tal y como ocurrió el pasado agosto.

Gudde evitó responder directamente, pero De Boer dijo de broma "me puedo ir al Barcelona siempre que quiera", para luego negarlo con la cabeza y entre risas. Su estreno como seleccionador será el próximo 7 de octubre en un amistoso contra México, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam.