'Tengo un acuerdo con el Madrid por si necesita entrenador y yo estoy disponible'

Este jueves 13 de agosto el RB Leipzig recibe la visita del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions. Por eso, Julian Nagelsmann ha querido ofrecer unas declaraciones al diario 'Marca' para hablar del esperado duelo.

Con tan solo 33 años, el alemán plantará cara al Cholo Simeone para seguir soñando con el campeonato europeo y ya sabe cómo hacerlo: "Lo más importante es la ordenación de espacios que demanda el contrario. El rival tiene una manera de hacer su juego y respecto a eso yo dirijo al personal".

"Tendremos que ser un bloque muy sólido y tener mucha fiabilidad en el tercio delantero para crear peligro de gol. El Atlético es un peso pesado en el fútbol europeo. Especialmente en los últimos años. Diego Simeone ha hecho un trabajo grandísimo con muchísimos éxitos. Es una columna muy grande que tenemos que taladrar y que queremos taladrar", añadió sobre el rival rojiblanco.

Pero el momento más sorprendente de la entrevista llegó al ser preguntado por el contacto que tuvo con el Real Madrid en el año 2018, una oferta del conjunto 'merengue' que rechazó inmediatamente: "Mantuvimos llamadas telefónicas, pero al final el que decidí fui yo".

"Rechacé al Madrid porque no era el momento adecuado"

Y añadió: "Creía que todavía no era el momento adecuado para ir al Real Madrid. Yo era uno de los candidatos y la lista no era muy extensa. Para mí, fue muy importante. Tuve una buena charla con José Ángel Sánchez y decidimos que todavía no era el momento adecuado. Acordamos que podíamos volver a hablar en un futuro si el Real Madrid necesitaba un entrenador... y yo estaba disponible".

Además, se refirió a la destacada baja de Timo Werner del equipo, ahora en las filas del Chelsea: "Lo bueno es que no tenemos que jugar con uno menos, podemos sustituirlo. Tenemos la calidad adecuada en la plantilla para sustituirle. Crear peligro de gol es complicado, tendremos que repartir esa tarea entre muchos hombres".

"Tenemos calidad de sobra para sustituir a Werner"

"Timo es un jugador súper que se marcha después de marcar muchos goles, pero también veo posible que otros jugadores que estaban a su sombra le sustituyan. Tenemos calidad, sobre todo en el sector ofensivo, para compensar su marcha y crear peligro de gol ante el Atlético", añadió.

Finalmente, Nagelsmann quiso valorar a los dos españoles llegados en el mercado invernal, Dani Olmo y Angeliño: "Angeliño nos ha venido extremadamente bien. Desde el comienzo, con alguna excepción, lo ha jugado todo. Nos ha aportado mucha fuerza ofensiva en la banda izquierda. Es muy buen futbolista. Siempre tiene soluciones".

"Dani tuvo algunos pequeños problemas de adaptación, pero ahora está en un gran nivel. Está en muy buena forma, es muy agresivo, tiene mentalidad ganadora, hasta en los entrenamientos", sentenció el entrenador del RB Leipzig.