"Tengo una espina clavada con el Barça"

El futbolista cedido por el Real Madrid Sergio Reguilón ya casi que está en los mejores datos de su carrera en cuanto a partir disputados, englobando también los filialres.

"Me encuentro bien. Es cierto que los entrenamientos fueron de intensidad, pero el partido con el Betis lo acabé bien. Me encuentro con confianza en mí mismo y es casi mi segunda temporada en Primera", comenzó en una entrevista para el diario 'AS'.

El lateral tocó bastantes temas y sí, uno de ellos tiene que ver con el jugaro sin el bullicio de la gente en las gradas: "Lo de jugar sin público sí que está haciendo más extraño. Se echa en falta a la gente, pero es lo que toca y tenemos que acostumbrarnos. También nos motivamos con alguna canción de los ultras y con el himno".

Sobre el partido de este viernes, Reguilón confesó tener especiales ganas de derrotar al Barcelona. "Tengo una espina clavada y ganarle es una motivación extra por el rival al que nos vamos a enfrentar", afirmó.

"Jugar contra el Barcelona es un sinónimo de que he hecho las cosas bien y va a ser bonito. Tenemos que intentar no cometer errores", siguió Reguilón.

En el mismo hilo, al futbolista del Sevilla le gustaría que el Madrid ganara LaLiga si el club andaluz no puede, además de que no sabe lo que va a pasar en su futuro todavía. "Estoy muy a gusto aquí y me han acogido con los brazos abiertos. Es un club muy importante. En esta Liga puede pasar de todo. Si no ganamos nosotros, que gane el Madrid".

Eso sí, te mentiría si te dijera que el sueño de un futbolista no es ir a la Eurocopa, pero en mi puesto hay getnte muy buena", dijo.

En cuanto a las cosas que tiene que mejorar, Reguilón admitió que muchas cosas porque todavía no ha jugado 50 partidos en Primera División, por ejemplo. "Las críticas son bienvenidas", acabó.