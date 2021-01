Ter Stegen, sobre su exhibición: "Estoy para eso, lo que importa es el equipo"

El salvador del Barça en la semifinal de la Supercopa de España no fue Leo Messi, sino Ter Stegen. Con el argentino tocado en la grada, el alemán se hizo gigante en momentos clave para dar el pase a su equipo. Tras el pitido final, dejó sus impresiones sobre el duelo ante la Real Sociedad en los micrófonos de 'Movistar +'.

"No tenía bien estudiado la forma de los penaltis de la Real Sociedad, pero sí que los habíamos visto. Estoy contento por el equipo. No es en ningún momento para estar orgulloso de lo que hice porque estoy para eso. Lo que de verdad importa es el equipo y el haber pasado a la final", relató.

Dio el mérito merecido a la Real Sociedad: "Ellos lo hicieron muy bien y nos costó por eso. La Real demostró ser un gran equipo. Los dos tuvimos oportunidades, pero lo importante al final es que hemos ganado".

Con el Barça en la final, el portero no tiene preferencias en la otra semifinal: "Para el domingo no tengo preferidos, me da igual. Ahora lo que importa es recuperarnos del esfuerzo de la prórroga".

El alemán cerró la sonrisa con una entrevista al lamentarse de no haber parado el primer penalti de Oyarzabal: "Fue una pena porque hubiese sido un partido diferente, pero estoy muy contento por el gran esfuerzo que hicimos, merecemos la victoria".