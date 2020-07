Tete, ¿pieza clave del futuro Málaga?

El Málaga de la próxima temporada pasa por Tete Morente. El extremo llegó al club en invierno como refuerzo de ataque para pelear por la permanencia y no le pudo salir mejor al club. Se convirtió en una de las piezas clave para Pellicer y fue titular en casi todos los partidos.

Sus cifras lo avalan. Ha firmado su mejor dato de asistencias en toda su carrera e igualado su mejor registro de tantos. Con dos dianas y tres pases de gol, su calidad arriba ha valido por puntos vitales en el camino de los blanquiazules por quedarse en Segunda.

Pero no solo los números explican su buen hacer. Solo hay que verle sobre el terreno de juego para evidenciar que es un puñal por ambas bandas. Más por la izquierda, aunque también es capaz de echar a sus espaldas la carga del ataque por el otro flanco. Su mapa de calor, facilitado por ProFootballDB, lo deja claro.

A la afición se la ha ganado y se trata de un amor correspondido. Tras su tanto ante el Alcorcón en la penúltima jornada, el que valió por la permanencia, dijo: "Nunca he venido aquí por dinero, he venido porque quiero jugar en el Málaga y me gustaría seguir muchos años aquí mientras el club quiera, pero eso no depende de mí".