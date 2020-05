"Tévez quería jugar en el Madrid; a Messi no lo veo fuera del Barça"

Pedrag Mijatovic, ex jugador y ex director deportivo del Real Madrid, concedió una entrevista al programa de radio 'Super Deportivo' en la que hizo un repaso a la actualidad del equipo y desveló que Carlos Tévez pudo haber vestido de blanco.

"El jugador argentino que hubiese querido fichar es Carlos Tévez, sin duda. Siempre lo quise tener con nosotros. Cuando estuvo en el United nos reunimos con la intención de poder ficharlo, pero por diferentes circunstancias no se pudo dar. Su carácter y su forma de ser habrían encajado perfectamente en el Real Madrid. El Madrid es un club muy particular, muy difícil de manejar, no solamente requiere de las cualidades futbolísticas, sino de otros valores", explicó.

"En aquella época Tévez reunía todas las condiciones para haber triunfado en el Real Madrid. Era un ganador nato, nunca se rinde, pelea, marca goles, es un buen compañero. Después de hablar con él, se confirmó mi pensamiento. ¡Tenía muchas ganas de jugar en el Real Madrid! Al escucharle se notaban sus ganas de jugar con nosotros", añadió sobre el argentino.

Además, dejó claro que nunca se verá a Messi de blanco: "Messi creció en el Barcelona y ha marcado una época, dificilmente puedes pensar qué hubiese pasado si jugara en el Madrid. Ha marcado una época y sigue haciendo cosas que chocan con las leyes naturales. Si te gusta el fútbol, te tiene que gustar Messi, independientemente que seas del Madrid o de otro equipo. No lo puedo visualizar en el Madrid, aunque también hubiera triunfado porque es un talento increíble. No veo a Messi con otra camiseta que no sea la del Barça".

En cuanto a la elección entre Lautaro Martínez o Neymar, Mijatovic se decantó por el brasileño: "Lautaro hizo una gran temporada con el Inter. Es joven, con mucha calidad y tiene mucha personalidad. Me gusta su manera de jugar y este verano o el próximo estará en boca de muchos equipos importantes. Pero si me preguntas entre Lautaro y Neymar, soy más de Neymar. Hace cosas increíbles, cuando estuvo en Barcelona disfruté mucho de su fútbol".

Finalmente, descartó que el Madrid pueda ganar la Champions este curso: "La eliminatoria contra el Manchester City está muy complicada, pero tratándose del Madrid todo es posible. El Madrid puede remontar pero no lo veo como una opción viable, no soy optimista con que este año pueda ganar la Champions".