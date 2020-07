Tévez respondió a las críticas y habló del posible regreso del fútbol

En Argentina no se habla de otra cosa. Tévez, que está pasando la cuarentena en Maipú, se la saltó para jugar un picadito (una pachanga).

Después de las críticas recibidas, el 'Apache' tuvo que salir a escena y no dudó en ponerse serio con el asunto.

En una entrevista para 'América TV', el jugador de Boca negó lo del picadito y avisó de que se le metieron en su propiedad sin permiso.

"Vinieron y me pidieron fotos. No jugué ningún picado, es mentira. Es muy difícil decirle que no a una foto con un chico, no me sale. Después de que trascendió, fui a hablar con el intendente para decirle que esto no podía pasar más", empezó diciendo Tévez.

Asimismo, el delantero continuó en la misma línea: "Esta mañana vino un patrullero a mi casa con una orden de que había roto la cuarentena. Se metieron en mi casa y encima el que tengo que dar explicaciones soy yo".

Más tarde, el futbolista emitió un comunicado para la opinión pública en el que explicó con lujo de detalle todo lo que había pasado.

"No es momento de volver, hay gente que se está muriendo"

Tévez, en la entrevista en 'America TV', también habló del posible regreso del fútbol argentino y afirmó que no está del todo convencido de que sea un buen momento para volver.

"Yo tengo mi opinión, pero es difícil volver. Están metiendo presión de todos lados y el fútbol tiene muchos negocios, pero aquí hay gente enferma que se está muriendo y los hospitales están colapsados", dijo el 'Apache'.

Las cosas no están muy bien por culpa del coronavirus, una enfermedad a la que Carlitos tiene mucho respeto: "Estoy viviéndolo muy de cerca, por eso estoy sensible con el tema. Si Boca me dice que hay que retornar al trabajo, habrá que hacerlo".