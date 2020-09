Thiago podría romper la armonía del vestuario 'red'

Con contrato en el Bayern de Múnich hasta junio de 2021, parece que Thiago Alcántara no jugará más con el combinado bávaro. El centrocampista está decidido a abandonar Alemania y el Liverpool se postula como su destino favorito.

Sin embargo, los 30 millones de euros que exige el club que posee la totalidad de sus derechos están complicando su llegada a Anfield, ya que los 'reds', por el momento, no parecen dispuestos a asumir esta cantidad.

Además, dice 'The Independent', el entrenador Jürgen Klopp parece que no contempla la salida de ningún futbolista, por lo que la incorporación de Thiago provocaría un 'overbooking' que podría propiciar la aparición de celos en el vestuario.

Y la armonía entre los jugadores suele ser una de las condiciones del técnico alemán, por lo que el fichaje del centrocampista del Bayern parece que se va a alejando poco a poco...

Además, la FA dictaminó que los clubes deben tener, como mínimo, ocho jugadores que hayan estado en un club FA durante tres temporadas antes de cumplir los 21 años. Y el Liverpool ya tiene completas las 17 fichas restantes que no tienen por qué cumplir este requisito...