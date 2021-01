"Thiago ralentiza al Liverpool; no es su tipo de jugador"

Thiago Alcántara ha recibido un buen número de halagos por el fútbol que ha hecho en sus primeros meses en el Liverpool, pero hay quienes no comparten la misma opinión que la mayoría.

Este es el caso de Dietmar Hamman, que no aprueba el estilo del jugador español bajo ningún concepto. "Las dinámicas del equipo cambian cuando Thiago está en el campo y no creo que sea mejor. Él es mejor cuando el equipo tiene mucha posesión y eso es todo lo que el Liverpool no ha sido estos años. Ralentiza al equipo y no juega como el Liverpool", dijo en unas palabras recogidas por 'AS'.

"El Liverpool ha tenido centrocampistas muy trabajadores que no son tan habilidosos como Thiago, pero le dan el balón a Mané y Salah antes. Si eso es así, ellos son muy difíciles de parar", continuó.

El ex jugador 'red' apuntó que nunca se ha dicho en el Bayern que fuera un jugador fijo y que, aunque es muy ágil y tiene calidad, no termina de ser lo mejor para el Liverpool.

"Voy a ser cauteloso con Thiago. Además, juega un estilo diferente de fútbol. El Liverpool siempre ha sido muy bueno cuando no tiene la posesión, la recupera y ataca rápido. Él no es ese tipo de jugador", conluyó.