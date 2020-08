Thiago Silva y Puyol, los referentes de Diego Carlos

El Sevilla afronta la semifinal de la Europa League ante el Manchester United con confianza. Especialmente atrás, donde Koundé y Diego Carlos han formado una de las parejas de centrales más sólidas y pujantes del continente.

La temporada de la zaga hispalense le vale el interés de los gigantes de Europa. Koundé se sentía halagado, pero mira únicamente a lo deportivo... por ahora. Lo mismo sucede con un Diego Carlos que de momento mira con serenidad la eliminatoria ante los 'red devils'.

"¿Miedo al United? Nunca. Lo que hay es el respeto que debemos tenerle a un club histórico, que ha ganado muchas cosas. Pero el Sevilla también ha conseguido títulos estos años, cinco de Europa League. Así que supongo que el respeto será mutuo", aseguró.

El brasileño sabe que su sociedad con Koundé es clave. Así hablaba de su compañero: "Tenemos mucha comunicación en el campo, y eso es fundamental. Jules crece a cada partido que pasa: juega bien con los pies, es rápido y va genial de cabeza. Además, es humilde y buena persona".

"Yo soy guapo, buena persona y a veces doy alguna patada", bromeaba sobre sus cualidades. "Ya en serio: tenemos que ayudar a los compañeros y a la gente, y respetar a los adversarios. La agresividad no es igual que ser malo", añadía.

¿Quienes son sus ídolos? "Mi referente es Thiago Silva. Un capitán con mucha calidad. El otro que siempre me ha encantado es Puyol, que no daba nunca una pelota por perdida y además era noble, un caballero sobre el campo", aseguró.

Por último, habló de su situación en el mercado y si alguien pagará su cláusula: "Yo no me pongo precio, lo ponen los clubes. A mí me encanta proteger a mi equipo y ser fiel. Creo que el fútbol necesita fidelidad y amor a los colores siempre, y tener mucho orgullo".