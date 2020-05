"Thierry no vendrá, siempre está j*didamente lesionado"

La carrera de Henry es de sobra conocida. El francés pasó ocho temporadas en el Arsenal, pero antes de dejar la Juventus pudo haberse ido a jugar con el Manchester United.

El ex jefe de seguridad de Old Trafford Ned Kelly ha recordado cómo le dijo a Ferguson que Thierry Henry quería vestir la camiseta de los 'diablos rojos' y al final fue rechazado.

"En el túnel de vestuarios, me llamó al teléfono el hermano mayor de Cantona y me dijo que le dijera a Ferguson que Henry quería venir al club", comenzó Ned.

El ex trabajador del United fue a hablar con Fergurson y recibió una respuesta tajante: "Me dijo que de ninguna manera, que no iba a venir porque siempre está jodidamente lesionado".

Henry acabó firmando con el Arsenal y fue el mayor goleador de la historia con 229 goles y 55 asistencias.