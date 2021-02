Thomas contradice a Arteta y podría jugar ante el Benfica

Tras el 4-2 que el Arsenal le endosó al Leeds en la Premier League, los 'gunners' cambiaron el chip y se centraron en preparar la Europa League.

Para el encuentro, Arteta contaba con la baja casi segura de Thomas. Sin embargo, el ghanés sorprendió a todos y metió una marcha más en su recuperación.

Thomas se entrenó con total normalidad. Ahora está en manos del técnico darle minutos o no. Lo daba por perdido Arteta antes del encuentro. "No parece que vaya a recuperarse a tiempo...", dijo el entrenador 'gunner'. Sin embargo, Thomas no ha parado y podría reaparecer ante el Benfica.