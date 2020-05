Timor, beneficiado del parón por el COVID-19

David Timor, centrocampista del Getafe, afirmó este jueves que el parón provocado por el coronavirus le ha venido "bien" para poder recuperarse de una lesión que le impidió disputar la última jornada de LaLiga.

El medio del conjunto madrileño ha podido superar a lo largo de dos meses una dolencia que le habría impedido disputar una parte del último tramo de la temporada. Ahora está en perfecto estado físico y a las órdenes de su entrenador, José Bordalás.

"Egoístamente, a mí me ha venido bien. Me lesioné en Mallorca, me perdí el partido del Celta y luego vino el parón. Me he podido recuperar, estoy al 100% y que empiece cuanto antes para poder tener minutos y participar en las once finales", dijo.

Para Timor, el regreso al trabajo de su equipo es "más o menos como cualquier pretemporada" después de mucho tiempo "parados" y declaró que después de una semana con sesiones individuales, la actual es más amena y más real.

"Entrenar solo es aburrido y más difícil. Ahora ya, en grupos de ocho, se hace más real y es algo a lo que estamos más acostumbrados esta temporada. Es verdad que no podemos trabajar todos juntos, pero con los grupos que estamos podemos hacer rondos o dar pases", apuntó.

También destacó que "físicamente" los jugadores del Getafe están bien e informó de que hasta el momento no hay muchos problemas físicos porque se ha hecho "bien" el trabajo anterior en casa.

"Fueron dos meses sin salir y la rutina del día a día se hace difícil. Pero como a todas las personas. Siempre es importante el aspecto psicológico. Vamos a encontrarnos con situaciones que no estamos acostumbrados, como jugar sin público, a lo mejor estar sentados en las gradas, no todos en el banquillo como hemos visto en Alemania", comentó.

"Y el calor. Es como en pretemporada, empezamos en julio con calor y hay partidos de pretemporada en agosto. Creo que es cuestión de adaptar las horas. Va a ser diferente pero dentro de una pretemporada normal", añadió.

Respecto al objetivo del Getafe, quinto en la clasificación antes del parón, dejó claro que será ir "partido a partido" e intentar regresar al mismo nivel que antes del inicio de la crisis.

"Estábamos en buena línea tanto en Liga como en Europa League. Es la línea a seguir. Hay que empezar fuerte. Son once partidos, once finales. Partido a partido, Dios dirá donde estamos. Tenemos ganas de empezar como todos. A nosotros nos gusta competir. No he tenido la mala suerte de jugar sin afición. No sé cómo va a ser. Va a ser diferente. Va a ser muy frío en todos los campos. Pero hay que acostumbrarse", concluyó.