"Todos hemos jugado 27 partidos y no nos han regalado nada, lo veo justo"

El jugador del Sevilla Fernando Reges atendió a 'Marca' para repasar la actualidad del fútbol y valorar el tercer puesto en el que se encuentra en estos momentos el conjunto hispalense.

"Puede ser injusto, pero es que nadie pensaba en todo el mundo que algo así iba a pasar, que vendría un virus y pasaría todo esto. Si miramos la Liga, todos hemos jugado 27 partidos y si estamos arriba, es porque los hemos jugado y hemos ganado mucho", comentó el jugador hispalense.

Y añadió: "Si quedan once partidos, jugar sería lo mejor para todos y sería más justo, pero si no podemos, tenemos que pensar en la salud y no sería una injusticia porque todos pasamos por lo mismo. Si no se puede terminar, no se termina. No es un regalo que estemos ahí arriba".

En cuanto al contacto que mantiene con Julen Lopetegui, explicó: "Hablo siempre con el míster. Estamos entrenando en casa, pensando que la Liga va a volver y trabajando para estar preparados para jugar cuando llegue. Queríamos estar entre los cuatro primeros desde que empezó la temporada y estamos trabajando para eso, para continuar donde estamos".

"También hablamos de la evolución de la lesión. No estoy al 100% porque no entreno con el equipo, necesitamos entrenar juntos para estar todos listos para seguir la temporada, pero estoy muy bien. La recuperación de la lesión ha ido muy bien", añadió.

Finalmente, ofreció su opinión sobre el posible regreso de la Liga: "Es muy complicado porque cuando empiezas una temporada tienes un mes de pretemporada y llevamos el último mes en casa. Todos entrenamos, pero no es lo mismo que hacerlo con el equipo y en la Ciudad deportiva. Si vuelve la Liga, necesitas cuatro o cinco semanas para entrenar".