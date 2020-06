"Todos los años decían que me iba al Madrid... y al final, nada"

En el Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek es feliz. Tanto que ya lleva diez temporadas allí y serán once, puesto que renovó recientemente con la entidad aurinegra hasta 2021.

En el pasado, a Piszczek le colocaron cerca del Madrid. Pero el Borussia Dortmund se encargó personalmente de que el lateral derecho se quedara para siempre.

"Todos los años me decían que me iba al Real Madrid, pero luego no pasaba nada...", relató a 'Kicker'. "No hubo propuestas, mi agente no me habló de contactos directos, solo eran rumores", señaló.

Aunque cree Piszczek, quizá sí hubo algo de cierto y el Borussia Dortmund apartó cualquier posibilidad de que el defensa se marchara: "Tal vez el Borussia Dortmund quería evitar que me fuera, por lo que ni siquiera escuchó a los otros clubes".