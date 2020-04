Toni Martínez, el punta español que está conquistando Portugal

Toni Martínez es un delantero puro. De los antiguos. De los que están en peligro de extinción. Un pase al hueco, un espacio, un momento de duda, y te la cuela. Si es al primer toque, mejor. Lleva años de cesión en cesión y, por fin, está logrando lo que lleva tanto tiempo persiguiendo.

Nació en el Barrio del Progreso, en Murcia (1997). En Portugal, le conocen como ese delantero español que vino de la nada para conquistarlo todo. Pero esta misión está en pausa con el confinamiento. Lo está aprovechando para estar con su familia, y atiende a 'BeSoccer' telefónicamente.

1. ¿Qué tal llevas el confinamiento?

Gracias a Dios, antes de que empezara todo, como empezó un poco antes en España que en Portugal, como lo vieron venir, nos avisaron y nos dejaron irnos para casa. Ahora, estoy en Murcia. Estoy con mi familia y pasándolo mejor porque, así, estoy cerca de los míos y muy contento de estar con ellos, pero sabiendo del peligro de la situación y a la espera un poco de que todo vuelva a la normalidad y poder volver a Portugal.

2. Te dejaron ir a Murcia antes de que empezara entonces, ¿no?

Sí, sí, nos avisaron. Bueno, la verdad es que la zona de Famalicao es una zona que está muy cerca de Porto, que es una zona muy crítica, y vamos, un poco como Madrid aquí en España y sabían que éramos de ciudades más tranquilas y, a la gente de fuera, nos dejaron ir con las familias porque esto era un problema mayor, quedarse en el foco.

3. ¿Qué tal la familia?

Todos mis allegados y familiares están bien. Murcia es una de las ciudades que menos casos tiene, pero bueno, al final, no hay que, como digo, relajarse con este tema porque es un tema muy serio y hay que seguir siempre las normas que se imponen y ser responsables y a quedarse en casa, salir solo a lo necesario.

4. ¿Cómo te estás entreteniendo en cuarentena?

Estoy viendo alguna serie, aprovechando también para pasar tiempo con la familia, que, desde los 14 años que salí al Valencia, nunca había estado tanto tiempo en casa de seguido y, bueno, aprovechando un poco para pasar el tiempo así. También me gusta jugar al FIFA, juego bastante con mis amigos para quemar un poco el tiempo, y, al final, cuando vine, sabía que íbamos a estar bastante tiempo, así que monté un pequeño gimnasio aquí en casa y entreno junto a mis dos hermanos, que se hace mucho más ameno.

5. Tanto tiempo separado de tu familia tuvo que ser duro, ¿no?

Tenía 14 años cuando firmé con el Valencia. La verdad es que, al final, a uno le vienen las decisiones y yo la tomé y sabía lo que conllevaba, pero bueno, cuando me fui al Valencia, dentro de lo que cabe, estaba cerca de casa y me daba para venir algún finde y tal, y, como era más pequeño, pues se necesitaba. Luego, me fui a Inglaterra y ya, desde que me fui, muchísimo más independiente, vivía solo, pero, ahora, vivo con mi chica.

6. ¿Qué cositas tienes en tu gimnasio?

Bueno, he tenido la suerte, con mi agencia de representación, de que, antes de que empezara todo, cuando vine aquí, me pudieron conseguir una cinta. Pedí unas pesas, una bicicleta estática y tal y, al final, he invertido un poco de dinero, pero bueno, es porque pienso que, para mí y para mi futuro, iba a ser muy bueno. Estoy con muchísimas ganas de volver y quiero volver lo mejor posible para rematar el buen año que estoy haciendo.

7. ¿Cómo os está controlando el Famalicao para que os mantengáis en forma?

Con entrenamientos un poco más básicos porque no todo el mundo tiene en su casa todo el material que necesita por si le pillaba por sorpresa, pero sí, desde el primer día, desde el club, muy, muy atento, mandándonos sesiones de entrenamiento para hacer un poquito de cardio, para cuidar el cuerpo... Luego, también, el nutricionista, cuidándonos la alimentación, que creo que eso también es muy importante porque, estando lejos, no se han olvidado en todo el tiempo que llevamos.

8. Bueno, los de este año son los mejores números de toda tu carrera...

Sí, sin duda. Yo creo que era un poco el año para cogerlo tranquilo, es verdad que era una Primera División, pero sabía que iba a tener oportunidades y creo que nos la jugamos y salió bien porque, como decía ahora, a tiempo pasado, he firmado los mejores números de mi carrera. Es verdad que al equipo le ha ido muy bien y creo que eso ha influido mucho en los goles, en los resultados, en ser importante, en goles muy clave y creo que, al final, me lo merecía porque he trabajado muchísimo.

9. ¿Qué tal la adaptación con tus compañeros? Aprendiendo portugués y tal...

Cuando llegué, era un 'show' porque somos 22 jugadores y 12 nacionalidades diferentes, o sea, que el idioma puedes hablar el que quieras. Hay muchísimos brasileños, pero tenemos gente un poco de todos los sitios. Yo hablo tres lenguas todos los días, así que me está sirviendo mucho para practicar, para aprender. Me puse con el portugués, que se parece muchísimo al brasileño, y con la gente que más me he juntado, por ejemplo, es con un chico, Patrick William, que es de Brasil, y me puse con el brasileño y le estoy dando mucha caña.

Luego, tenemos algunos jugadores que no entienden los idiomas, que solo hablan inglés, y, con mi experiencia en Inglaterra, intento echar una mano y, como te digo, hablo tres lenguas todos los días.

10. Y, con un grupo tan heterogéneo, ¿en qué idioma habla el entrenador?

Habla en portugués porque la gran mayoría son brasileños y portugueses, y de su mismo cuerpo técnico, hay una persona que habla francés porque tenemos muchísima gente de África y creo que hay un suizo también; ese chico del cuerpo técnico que traduce a francés, y otro que traduce a inglés. Estamos en las charlas y se escucha de fondo el inglés y el francés: puedes escuchar la charla en el idioma que quieras.

11. ¿Qué tal os ha sentado el parón del fútbol?

Yo creo que eso no sienta bien a nadie, un parón tan grande. Nosotros estábamos muy, muy bien, aunque empezamos mucho mejor. Es verdad que habíamos tenido una racha de partidos que no se estaban dando los resultados, pero, al final, nos ha pillado a cuatro puntos de Europa. Estabamos luchando muchísimo, estábamos ahí. En los diez partidos que quedan, tenemos que seguir dando guerra, tenemos que seguir como estábamos toda la temporada porque nadie esperaba que estuviéramos ahí y, ya que hemos llegado, que demos la sorpresa.

12. ¿Qué os transmiten desde el club sobre la reanudación de la Liga?

Yo tengo la suerte de que estoy en el grupo de capitanes. Es otra de las cosas que agradezco al club, que ha puesto la confianza en mí aún siendo un jugador nuevo. Hablamos con el presidente y él transmite mucha tranquilidad, transmite que pasemos a los compañeros que todo va a salir bien y tal, pero, como te digo, esto es una incertidumbre. Una cosa es lo que la gente quiere y otra es lo que se puede hacer porque esto es un problema mucho mayor que el fútbol y nosotros, según las informaciones que tenemos, se sigue lo que hace todo el mundo para nosotros tener luz verde.

13. Si fuera por ti, seguirías, ¿no? (Respetando lo que dicte Sanidad).

Si fuera por mí, por supuesto, que se termine porque, al final, hay que terminar lo mejor posible. Sabemos que no se sabe cómo va a ser la cosa porque, hasta que no estás ahí, no se sabe al 100%, pero, obviamente, nos gustaría que se terminara, terminar lo más arriba posible, pero siempre con cabeza y sin que haya un peligro mayor al que tiene que haber.

14. En caso de que la Liga acabara tal y como está, ¿qué solución ves mejor?

Yo respetaría que se acabara la Liga, pero, como te digo, son decisiones de la Liga y las federaciones. Yo vería injusto el tema descensos y vería justo el tema de ascensos porque entiendo a la gente que está luchando y me pongo en la piel de la gente que le quedan diez partidos para salvar los descensos, pero si se tomara la decisión (de dejar la Liga como está), tendría que haber ascensos y desensos porque, al final, quedan diez partidos de Liga y la realidad es que hay equipos que están muy aventajados en puntos, como en la Segunda División de España y, obviamente, va haber ascensos si se para; entonces, tendrá que haber descensos aunque sea un poco injusto.

Creo también que había una normativa para dejar los resultados de la mitad de temporada. Entonces, habría que cumplir y regirse a las normas, aunque sea injusto entre comillas, que es lo que tocaría.

15. Lo bueno es que vosotros vais séptimos, así que no os toca ni lo bueno ni lo malo...

Sí, sí, a nosotros eso nos permite hablar desde un punto neutro. Cuando estás en la situación, imagina que empezaste mal y vas último en mitad de temporada y, ahora, has apretado y has salido del descenso: ¿por qué se va a terminar y vas a descender si no estás en el descenso? (Si se aplicara la normativa de que se tomara la mitad de temporada como resultados finales) Es un poco ponerte en ese contexto.

17. Hablando de cómo le va a cada equipo, he visto que no te has cortado marcándole a los grandes: al Sporting de Braga, al Benfica...

Sí, por eso mismo te hablaba de goles clave, de goles importante. Le hice dos goles al Benfica en la eliminatoria de Copa, creo que ha sido un año bastante completo, he hecho goles de todo tipo a todo tipo de equipos y, por eso, creo que me lo merecía, son momentos únicos. Todos los goles valen lo mismo, pero no saben igual.

18. ¿Cómo viviste esa etapa de cesión en cesión desde el West Ham?

Pues mira, no te voy a mentir: es una etapa dura. Al final, estás viviendo de lo que te gusta y vives, entre comillas, lo que no es la realidad. Yo, al ser un jugador joven, que llega a un club en un traspaso no tan, tan grande como los que se están viendo últimamente en la Premier League, y luego, empieza de cesión en cesión, pues es duro porque yo llegaba y sabía que tenía que hacer la pretemporada y, luego, a esperar a ver adónde iba a salir.

Pero bueno, al final, sabemos que el fútbol es así, que las oportunidades no se regalan en el mayor de los casos y que hay muchísimos jugadores que nos cuesta mucho, que hay que hacer, en la autovía, caminos secundarios para llegar al mismo destino, y yo siempre he intentado estar 100% implicado en todos los equipos, que eso no quita que las cosas salgan peor o mejor en un club o en otro.

Me fui, el primer año, a Oxford, que fui muy, muy feliz, porque era un chaval. Tenía 17 años, ocurrió todo muy bien los seis primeros meses en el West Ham Sub 23, salí al Oxford porque quería una experiencia profesional y, bueno, fue 'top' porque jugamos la FA Cup, tuve la oportunidad de marcar en mi debut al Newcastle; luego, le hice gol al Middlebrough también, que lo entrenaban Benítez y Karanka (respectivamente)... Son experiencias muy chulas.

Luego, el Valladolid, ascendí a Primera División.... Es verdad que no fui todo lo partícipe que me gustaría, pero bueno, tenía a Jaime Mata, que era más entendible que jugara porque creo que llevaba 35 goles...

El año pasado fue un punto de inflexión. Fueron dos cesiones: primero, el Rayo Majadahonda, que fueron los primeros seis meses y las cosas no ocurrieron ni personal ni deportivamente como yo esperaba, lo que no quita que sea un club al que yo guardo cariño, pero había que tomar la decisión de salir, y me fui al Lugo, y fue otro golpe porque empezó todo bien, creía que ese era el sitio, pues, cuando uno toma una decisión, piensa que ese es su sitio, pero no terminó de ocurrir el año como yo quisiera o como me hubiera gustado. Por eso mismo, me alegro el doble de que las cosas me hayan salido este año porque sabía que era un año clave.

19. No sé si lo sabes, pero hiciste historia con el Rayo...

El primer gol, ¿no?

Así es: vas a estar ahí en los libros de historia.

¡Eso es verdad! En el libro del Rayo, escribimos ahí un cachito y me alegro muchísimo. También he hecho el primero del Famalicao. Hice el primer gol de la temporada este año. El Famalicao llevaba 30 años sin jugar en la Primera y he hecho el primer gol de la vuelta; como bien te digo, se me da bien meter esos goles (risas).

Del Rayo, me acuerdo que metí el primer gol en Zaragoza, me acuerdo de que fue un partido que acababa de llegar, salí de suplente y tuve la suerte de hacer el gol. Me acuerdo de que llegamos al vestuario y me dijeron: 'Oye, que has hecho historia, el primer gol del Rayo en Segunda División'. Son momentos que dices: 'Eso va a quedar siempre'. De aquí a 50 años, cuando la gente diga: 'El Rayo Majadahonda...' y estaré ahí siempre y va a ser una cosa muy buena. Ojalá que vuelvan a las ligas profesionales.

20. ¿Cómo se gestó tu llegada al Famalicao?

Bueno, llegó el momento de dar un paso en el tema de Inglaterra, de acordar con el club que lo mejor para los dos era coger caminos diferentes. Yo ya terminé, si te soy sincero, quemado de las cesiones, y no quería más cesiones. Hablamos con el club de que cada uno tomara su camino y me senté con mi agente y hablamos de lo que era mejor para mí.

Sabíamos que, quedando libre, iba a haber muchos, muchos intereses de equipos que, a lo mejor, te quieren para cederte, pero eso era lo que no queríamos: queríamos sentimiento de pertenecer a un club, de jugárnosla, y nos llegó el proyecto del Famalicao.

Fui de los últimos en llegar y tuve más suerte que el resto porque llegué sabiendo lo que había: había compañeros que yo conocía, bastantes españoles y tal, y sabía que, si esa gente se había sumado al proyecto, es que era un proyecto grande y un proyecto serio. Eso me ayudó muchísimo a tomar la decisión porque, si sabes con los compañeros que vas a jugar antes de ir, es mucho más fácil que aventurarte un poco sin saber adónde van y, por eso mismo, te digo que yo soy de los que tuvo suerte porque fui de los últimos y ya sabía un poco el proyecto por dónde iba a ir.

21. ¿Rechazaste alguna oferta que te llamara mucho la atención?

Sí, la verdad es que sí. Había intereses, había alguna oferta bastante buena, pero, como te digo, había que ser realista: yo venía del Rayo, del Lugo después, y no había sido muy partícipe. Entonces, todo era un poco igual: 'Vas a venir, vas a ser tercer delantero, te vas a ir cedido...' y, al final, me quité ese 'vengo de aquí' porque la forma de sentirte de un club es jugar todas las semanas y sentirte importante. Obviamente, hay que ser realistas y buscar un equilibrio, pero, como te digo, cuando terminé un poco quemado de tanta cesión, lo último que quería era o no ser importante o salir cedido y creo que tomé la decisión correcta.

22. ¿Qué tal con los fans? Llega un jugador español medio desconocido y va y mete 12 goles...

Los fans de allí es impresionante porque es un club que ha estado como 28 años si no me equivoco sin jugar en Primera División. Imagínate la alegría de una ciudad tan pequeña porque no sé exactamente los habitantes que somos, pero es una ciudad muy pequeña, que se para cuando hay partido, se para literal porque hay un estadio para 6.000 personas que está lleno y creo que son unos siete y ocho mil abonados que no tienen asiento aún en el estadio porque hay un proyecto de nuevo estadio para el futuro y la gente ya es socia del club para tener su asiento el día en el que se haga el estadio. Hay unos siete u ocho mil aficionados más de lo que puede caber en el estadio.

23. Y, encima, os estáis asentando en Primera: vais séptimos.

Claro, al final, las cosas están saliendo. Al principio, cuando llegas, no te conoce mucha gente. Obviamente, no somos jugadores que tuvieran un cartel muy grande y la gente de Portugal no nos seguía mucho, pero creo que cambiamos rápido la forma de que nos vieran y apoya mucho pasear por una ciudad en la que te conoce todo el mundo, es una ciudad muy amigable y yo soy muy feliz en Familicao.

24. Igual también has gustado a otros equipos... ¿Te ha dicho algo tu agente o eres el típico jugador que no quiere saber nada de rumores?

Soy un jugador que me gusta estar bastante enfocado, pero el que te diga que no quiere saber nada es mentira: lo sabe, lo sabe seguro (risas). Obviamente, después de un año bueno, pasan intereses. Es verdad que, ahora, aprovechando el parón... porque, bueno, si hubiéramos estado jugando todas las semanas, sería diferente. Pero, ahora mismo, tengo un contrato de tres años aquí y solo pienso en estar aquí. Cuando termine la temporada, nos pararemos a pensar. Claro que se sabe de intereses, a todo el mundo nos gusta que nos quieran y a ver qué pasa en verano.

25. ¿Y se puede saber de algún equipo en concreto que tenga interés?

No, no (risas), al final, son intereses más que ofertas. En Portugal, se están haciendo las cosas muy bien y los equipos de arriba se fijan en ti y salen algunas cosas, pero son cosas que salen y no sabes si son verdad o son mentira porque hay muchos equipos que no te llaman y, luego, salen por ahí... Bueno, ya sabes cómo funciona un poco todo. Ahora, lo importante para mí es, si se reanuda, aprovechar estos diez partidos; si no, la temporada, para mí, es un balance más que positivo, así que solo pueden pasar cosas buenas.

26. Te he estado viendo jugar y eres un delantero superpuro: detrás de la defensa, atento a un pase en profundidad, al primer toque... ¿A ti cómo te gusta jugar?

Creo que me acabas de definir, me has quitado un poco las palabras. Creo que cada vez se está perdiendo más la palabra delantero puro y a mucha gente le gusta. Hay muchos entrenadores y muchos equipos que juegan diferente y yo soy un jugador que se puede amoldar, pero sí que es verdad que me siento muchísimo más cómodo cuando se me pide jugar como delantero puro. También me gusta venir a recibir, a lo mejor me gusta más un balón al espacio que un balón en corto, pero hay que ser un poco versátil y valer para todo. Obviamente, tienes unas cosas mejores y otras peores, pero me defino así: como delantero puro, de los antiguos y me considero un jugador potente, me gustan los balones al espacio y trabajar las finalizaciones. Al primer toque, me da la vida.

27. He visto que eres diestro, pero, en el último gol, te fuiste del portero y la metiste casi sin ángulo con la zurda...

Sí, esa finalización, bueno, tengo algunos goles así en el Valencia, tengo dos goles exactamente igual que ese, pero saliendo un poco igual pero para la derecha. Llegó ese momento, había que buscar un recurso y no te miento si te digo que, en ese tiro, tienes que tener suerte de que vaya a portería. Uno tiene su intuición, pero yo no veía la portería, no te voy a decir 'no, la quise poner ahí' porque no es verdad. Tuve un poco del punto de la portería, son segundos de decisión y, cuando sales, dices: 'Qué golazo que he hecho'. Luego, al final, vienen ocho más y tiras y la mitad salen fuera y la otra mitad la saca el defensa. Son momentos que se dan y que dices: 'Si de las diez que iba a tirar, iban a entrar tres y ha sido una de esas, pues encantado'.

28. ¿Tienes algún referente de delantero puro?

Sí, yo siempre he sido un poco raro porque la gente va a lo fácil: 'Mi ídolo es Cristiano, mi ídolo es Messi...'. Mi ídolo, desde pequeño, siempre ha sido Fernando Torres. Es el delantero con el que me comparo y ojalá pudiera hacer la mitad de lo que él ha hecho. Me gusta muchísimo cómo juega y creo que es un delantero que me pongo de ejemplo a seguir.

29. ¿Eres de los delanteros que, aunque todo quede en el campo, le gusta picar a los rivales? Quizá, en portugués, es más difícil...

También, también, por eso te digo que aprendí portugués rápido (risas). Soy de los que me gusta estar todo el partido ahí metido. Uno tiene sus recursos, obviamente, todo queda en el campo, pero hay que ser así, hay que mirar por tu equipo, por lo mejor, por que salga todo y son momentos únicos porque luego te paras a pensar y dices '¿qué he dicho, qué le habré dicho?' o 'aquí me he pasado'.

¿Alguna anécdota de esos piques que se te haya quedado en el recuerdo?

Sí, sí. Este año, tuve, en el partido contra el Sporting CP en casa, un partido que estábamos jugándonoslo todo, estábamos por delante de ellos cuando vinieron, nos estábamos jugando la vida, y está Coate, que es el central, que juega con la Selección Uruguaya, y llegamos y yo, la verdad es que sabía quién era, pero no me acordaba de él. Estábamos así y no me acuerdo de qué le dije en portugués y me dice 'sí, sí...' y una palabra muy fuerte que no te voy a decir y yo me quedé '¿pero qué c*jones, hablas español?', y me dice 'si soy uruguayo, bobo', y nos reíamos muchísimo después del partido. Llevábamos hablando en portugués ya 20 minutos, estamos en el 30', y no sabíamos que uno era español y el otro era uruguayo. Como te digo, todo queda en el campo, nos dimos los dos muchísimo y, luego, nos cambiamos la camiseta.

Tiene que ser de lo más gracioso ese momento de insultos en portugués.

Sí, sí, sí. Estábamos los dos un poco 'sí, hijo de p*ta', tal, no sé cuántos, nos pegábamos, me acuerdo que le sacaron tarjeta, me pegó un codazo y tal... Y después, porque le hablé a un compañero en español, a Centelles, y me dice (luego, Coates) '¿qué dices? Si soy uruguayo' y yo: 'Pero no me j*das, si llevamos aquí 25 minutos diciéndonos de todo en portugués y te lo podría haber dicho en español' (risas). Luego, nos reíamos los dos: 'Yo también pensaba que eras portugués o brasileño, ¡si aquí todos son brasileños!'. Al final, no quitó que tuviéramos nuestras peleas y nuestras cosas, pero todo queda ahí, nos cambiamos las camisetas y es una de las que guardo con cariño.

30. Bueno, y después de unos meses en Portugal, ahora que estás en España otra vez, ¿qué es lo que echas más de menos de casa?

Me viene una cosa a la cabeza: la comida de mi madre. Como la comida de mi madre, no hay otra. Desde que salí, como te digo, uno tiene que buscarse sus cosas y, ahora, con la situación de que no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, solo estoy aquí con mi familia... Pero estoy aprovechando muchísimo para pasar tiempo con ellos y aprovechando la comida de mi madre, que ojalá que la pudiera tener todos los días.