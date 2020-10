Toni Villa señaló que el Valladolid debe "espabilar ya"

Al Real Valladolid se le puso "de cara" el encuentro frente al Eibar, pero finalmente cosechó una derrota que deja al equipo "fastidiado", tal y como reconoció Toni Villa al término del partido.

"Estos partidos no se nos pueden escapar. No podemos conceder tanto. Jugamos bien, pero de momento no hemos ganado. Tenemos que sacar lo que llevamos dentro y ganar, que es lo importante", explicó el autor del tanto local.

El atacante blanquivioleta mandó un mensaje a los aficionados pucelanos después de las primeras cinco jornadas: "Que sean pacientes, porque lo sacaremos adelante". Además, deseó que el Valladolid empiece "a puntuar ya".