Torrent lamentó la oportunidad perdida y la goleada

Flamengo desaprovechó el tropiezo de Internacional y necesitaba ganar para ponerse líder de la clasifiación, pero finalmente Sao Paulo lo evitó y le endosó un 1-4 al conjunto dirigido por Domènec Torrent.

"Esta vez fallamos todos, defensiva y ofensivamente. No nos vamos a quedar solo en la defensa, porque también erramos en el ataque. Creo que es una derrota dolorosa para el equipo porque podría estar como líder", reconoció el míster de Flamengo al finalizar el encuentro.

"Fue un juego atípico, por pequeños detalles perdimos el juego, fallamos el penalti y ellos tuvieron dos oportunidades que convirtieron", agregó.

Además, no quiso excusarse en las ausencias que tenía en el equipo, pero sí recalcó que faltaron jugadores para controlar mejor el marcador y luego para reaccionar.

"No tuvimos a Rodrigo, Aráo, Thiago Maia, Diego y Gabigol, pero no quiero hablar de los que no jugaron, sino de los que sí", concluyó.