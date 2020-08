Torró explicó el motivo de su regreso a Osasuna

El nuevo jugador de Osasuna Lucas Torró, cuyo fichaje por cuatro años cerró este martes el club, ha asegurado durante su presentación que "estaba deseando volver" a Pamplona después de disputar con los rojillos la campaña 2017-18, una temporada donde creció "personalmente" y dio "un salto" en su carrera.

El alicantino de 26 años ha firmado con el club navarro para las próximas cuatro temporadas y, en su presentación celebrada en El Sadar, ha indicado que espera recuperar su mejor nivel para ayudar al equipo a lograr los objetivos después de dos años complicados en el Eintracht de Frankfurt.

Torró piensa que Osasuna ha crecido "enormemente después de hacerlo muy bien" desde que dejara la entidad rojilla rumbo Alemania previo pago de 3,5 millones de euros en el verano de 2018.

Sobre su paso por el Eintracht, el canterano madridista piensa que fue una experiencia "enriquecedora" para crecer a nivel "personal" a pesar de que deportivamente "no ha sido del todo buena": "No he tenido esa continuidad que había tenido otros años, pero tampoco me arrepiento de esa etapa".

"Estaba deseando volver a ser feliz y de disfrutar del fútbol, y esta era la mejor opción para venir a pesar de que tenía otras opciones en Alemania e Inglaterra, pero esto me llamaba más", ha comentado el jugador que portará el dorsal número 24 y que ha costado a Osasuna 2 millones de euros.

De la forma de jugar que tiene el equipo que dirige Jagoba Arrasate, Torró ha anotado que el "fútbol que practica es muy parecido al que jugamos en Alemania". "Ha sido la ocasión que más claro he tenido de ir a un sitio, era el momento perfecto: centenario, estadio nuevo y Primera División", ha explicado sobre su fichaje un jugador que no tuvo dudas "desde el principio".

Por su parte, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, se ha mostrado "muy contento" por la incorporación de un centrocampista que vuelve a Pamplona después de haber disputado una temporada con los rojillos "dejando muchísima huella a nivel personal".

"Jagoba nos pidió un jugador en esa posición y todos teníamos claro que debíamos intentar traer a Lucas. Estamos encantados de que esté con nosotros", ha dicho Vázquez durante su intervención.