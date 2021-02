Tras la plantilla y Gómez, el Valladolid ratificó también a Sergio

El director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha ratificado este martes, en rueda de prensa telemática, la "confianza" del presidente, Ronaldo, y de todo el club en el técnico Sergio González, al tiempo que ha asegurado que se va a "revertir la situación" del equipo, que se encuentra en el puesto 16 de la clasificación.

Según ha explicado, "el entrenador forma parte de la estructura del club y está en examen diario, como todos, pero hay confianza en él, en los jugadores, y en seguir adelante con los objetivos que se han marcado", aunque ha reconocido que "no se está en la situación que se quería tener".

"La intención del presidente y de la comisión deportiva del club es la de mantener el entrenador y, por ahora, no hay ningún indicador que señale que Sergio no continúe al frente del banquillo", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que Ronaldo ya estará en España el miércoles tras su estancia en Brasil por compromisos personales.

En este sentido, Espinar ha advertido de que, "aunque Ronaldo haya estado fuera, eso no significa que esté aislado, ya que está al tanto de todo lo que ocurre y participa en todo lo relacionado con el club", de hecho, su intervención fue determinante en la negociación por Lucas Olaza.

El responsable del gabinete de Presidencia del club blanquivioleta es consciente de que existe "un desapego de la afición por el club" pero lo achaca al hecho "de que no haya público en los estadios, que está afectando a todos los equipos" y que supone "un desastre", ya que esa interaccion resulta fundamental.

En su opinión "hay libertad de pensamiento, que no se puede dirigir": "Nosotros escuchamos a los aficionados, pero no vamos a hacer lo que una parte de la afición quiere porque, cuando se toma una decisión, no se toma otra, y lo que ninguno de nosotros desea es que su equipo pierda".

"Somos unos apasionados por hacer este club más grande y, aunque tenemos limitaciones, que son los puntos, hay capital humano para seguir yendo hacia delante. Tenemos claro que amamos al Real Valladolid y, para mantenerlo, es importante que exista unión, pero si alguien se quiere bajar del barco, no vamos a obligarle a que se quede", ha añadido.

Respecto a la evolución de la Ciudad Deportiva proyectada por el Real Valladolid, ha indicado que "hay abierta una nueva vía" y se mantienen los "contactos continuos con el Ayuntamiento", ya que ambas partes quieren "colaborar" para hacer realidad el proyecto, "aunque son cuestiones complejas y se seguirá hablando sobre ello".

En cuanto a la posibilidad de que en abril o mayo pueda haber público en los estadios, Espinar ha recordado que "también se dijo que lo habría en enero, y no ha sido posible" y considera que "ahora mismo, la situación lo hace complicado, pero puede depender del ritmo de vacunación para poder introducir aficionados".

"Pueden pasar muchas cosas pero, de momento, es mejor ser prudentes, porque seguimos viendo gente que sufre, muchos contagios, muertes, y todos tenemos que seguir tomándonos muy en serio esta enfermedad", ha matizado, priorizando la salud por encima del aspecto económico, puesto que el hecho de no haber podido contar con público ha derivado en un "recorte de ingresos".