Tras ser rechazado por el Brescia, Balotelli se fue a una protesta por George Floyd

Mario Balotelli sigue siendo protagonista, últimamente más por motivos extradeportivos que por sus goles. En esta ocasión, el jugador italiano está siendo aplaudido por haberse personado en una manifestación en Brescia contra el racismo.

Por la mañana, el delantero había acudido a entrenarse con sus compañeros, pero el 'staff' técnico decidió enviar a casa al jugador tras varias faltas de actitud del jugador.

'SuperMario' se marchó a casa y por latarde acudió a la Piazza della Vittoria, donde estuvo con varios amigos mostrando su apoyo a la raza negra en el último escándalo de la policía americana con el asesinato de George Floyd.

El propio Balotelli colgó en Instagram una imagen en la que se le ve rodeado de compañeros y con el puño en alto. "No justice, no peace, no racism" fue el comentario que adjuntó Balotelli en una publicación que se ha hecho viral.