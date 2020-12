Tremenda crítica de una leyenda de la Premier al Arsenal de Arteta: ¡habla de descenso!

Tras la derrota del Arsenal a manos de los Wolves en el partido de la décima jornada de Premier, Roy Keane, leyenda del fútbol inglés, decidió criticar con dureza al conjunto 'gunner' en 'SkySports'.

Como comentarista tras el partido inglés, Keane atizó al equipo de Mikel Arteta: "Creo que la mayoría de los jugadores no son lo bastante buenos. Son flojos. Hace un par de semanas, cuando salieron las animadoras, tuvieron una actuación decente ante el Manchester United. Solo un punto desde entonces. Obviamente, han perdido los otros partidos... Creo que son blandos".

"Probablemente les falte confianza, pero yo no veo la lucha de la que el técnico habla. Es verdad que el partido era difícil, pero yo no vi deseo ni determinación para lograr ganar. Puedes tener una mala noche, pero aun así buscas la manera de lograr un resultado. En estos momentos no veo eso con estos jugadores. Quizás lo mejor para ellos es que venga un derbi. Sin aficionados, fuera de casa, con menos presión", añadió.

"Pero bueno, creo que el Arsenal tiene lo suficiente para estar ahí. Sigo pensando que tienen equipo para mantenerse en esta división", sentenció Keane, ante la mirada atónita y la risa de Jimmy Floyd Hasselbaink, ex jugador del Chelsea o el Atlético de Madrid.