¡Tremendo golpe! Paraguay reclamó una posible expulsión por este codazo a Almirón

La vuelta de la competición oficial en el ámbito de las selecciones dio el pistoletazo de salida con el Paraguay-Perú. Un partido que, como se esperaba, denotó cierta tensión por querer agradar después de tanto tiempo.

El encuentro se calentó con el paso de los minutos y esa acción de Miguel Almirón ayudó a ello. El atacante paraguayo del Newcastle, que encaró a la defensa rival, tuvo que hacer frente a un terrible choque con Carlos Zambrano.

El defensor peruano puso el brazo a la altura de la cara de Almirón, que cayó dolorido. El colegiado pitó falta en un inicio y le mostró la amarilla al defensor, pero esperó a una revisión del VAR por si la acción acarreaba una posible expulsión. No fue así.

El videoarbitraje entendió que Pitana, árbitro del encuentro, no debía ir a ver de nuevo repetido lo ocurrido y se quedó en esa amonestación. Paraguay, por su parte, no entendió cómo no acabó en tarjeta roja para Zambrano...