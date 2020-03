Trippier, a la espera de la llamada de Southgate

La Selección Inglesa cuenta con un equipo bastante joven y algunas de las posiciones aún están por decidir. Gareth Southgate va a tener un duro trabajo por delante para confeccionar la mejor lista posible para pelear por la Eurocopa y Kieran Trippier espera estar en ella.

El lateral del Atlético de Madrid confía en sus posibilidades y espera jugar un papel decisivo en el cuadro 'colchonero' para cumplir su objetivo. "Cuando salí del Tottenham y no me habían elegido para la Liga de las Naciones el verano pasado, sabía que tenía que mejorar. He tenido muchas conversaciones sobre ello con el cuerpo técnico", apuntó en una entrevista para 'Daily Mail'.

"Quiero llegar al más alto nivel todo el tiempo para jugar con Inglaterra. Ese es mi objetivo. No hay un momento más grande para mí que representar a mi país. Solo necesito jugar bien. Hay alrededor de seis laterales derechos y todos son muy buenos", añadió.

Un objetivo que, por el momento, parece que se está cumpliendo. Además, el de Bury también apuntó que quería ir a España durante su etapa como jugador. "No quería llegar al final de mi carrera y lamentar no haber venido. Todo es diferente, pero me encanta cada minuto aquí y espero que mis actuaciones en el Atlético me mantengan en el equipo de Inglaterra", comentó.

La noche de Champions fue inolvidable y Trippier lo sabe. "Es un gran logro vencer al Liverpool. Habíamos visto lo difícil que había sido para los equipos jugar en Anfield. Iba a ser difícil, pero creíamos en nosotros mismos", sentenció.

El ex del Tottenham tendrá una ardua tarea por delante si quiere estar en el combinado británico por la dura competencia en el puesto de lateral derecho. Trent Alexander-Arnold, Aaron Wan-Bissaka o Kyle Walker son algunos de los nombres que podrían entrar en la lista de Southgate.