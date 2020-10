Tuchel aseguró que fue uno de los peores partidos del PSG

El gol de Marcus Rashford en los últimos minutos privó al PSG de conseguir un resultado positivo en el estreno de la Champions. Y Thomas Tuchel fue crítico con su trabajo.

"En la primera mitad simplemente no estábamos en el campo. No era nuestro nivel", aseguró el técnico del PSG en 'beINSports'. Y es que el entrenador del cuadro parisino no entendió el partido.

"No sé por qué, pero solo puedo decir que no era nuestro nivel, en el movimiento del balón, en la posesión, en el contraataque, en la intensidad. Fue, de lejos, uno de nuestros peores partidos, uno de nuestros peores primeros tiempos", añadió Tuchel.

Y es que el entrenador del PSG, al menos, quiso ver el lado positivo. "La buena noticia es que no nos podría salir peor. Estábamos abajo 1-0, es fácil jugar mejor la segunda mitad y tivimos que dar un paso adelante, estaba claro", argumentó.

"Intentamos hacer algunos cambios tácticos debido a la lesión de Idrissa Gueye, intentamos meter a un jugador más ofensivo, que fue un riesgo por el que pagamos al final también", sentenció Tuchel.