Tuchel confirmó cinco bajas y mantuvo a Keylor en duda

El Paris Saint-Germain tratará de recuperarse moralmente en una Ligue 1 donde sí se siente bien. Tras seis victorias seguidas, los de Thomas Tuchel afrontan su duelo contra el Dijon como un posible bálsamo.

La derrota a manos del Manchester United en la Champions League no sentó nada bien por el Parque de los Príncipes, donde este viernes compareció en rueda de prensa el técnico parisino, quien habló de las ausencias del equipo.

Hasta cuatro bajas confirmó Tuchel: "Verratti, Paredes, Kehrer, Icardi y Bernat no estarán con nosotros. Keylor Navas y Florenzi no se entrenaron y no podemos asegurar su presencia", explicó el alemán.

Por otro lado, criticó la actuación de su equipo ante el United y pidió una mejoría inmediata: "No es normal y es grave haber perdido. Debemos reaccionar y hay que seguir positivos. Debemos reaccionar siendo un equipo distinto al del martes".

Cuestionado por sus variantes tácticas ante el United, las cuales le han vuelto a valer críticas, se excusó: "Intentamos adaptarnos cada día a la situación actual y con las ausencias que tenemos. Cambiaremos de sistema las veces que sea necesario".

"Es mi responsabilidad cuando perdemos, puedo vivir con la crítica. El otro día creo que estuvimos al 100% en implicación e intensidad, pero no debemos bajar el ritmo", concluyó.