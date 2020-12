Tuchel esquivó el tema Messi: "Tengo mucho respeto al Barça"

En el Parque de los Príncipes hay un nombre que suena y suena desde hace unos días: el de Leo Messi. Y eso que el '10' no está en Francia... al menos de momento.

Neymar le dejó abiertas las puertas del PSG al que fuera su compañero en el Barça. "Tenemos que jugar juntos el año que viene", dijo después de que el PSG se impusiera al United en Champions.

Sobre esas palabras habló Tuchel antes del partido de la Ligue 1 contra el Montepellier. "No he hablado con Neymar sobre Messi", fue tajante al respecto.

"No he tenido la posibilidad de hablar sobre ello con Ney. No puedo entrar a especular sobre ello tampoco", insistió.

Dejó un mensaje de tranquilidad para el Barça: "Tengo mucho respeto al club y también a Messi. Soy el técnico del PSG y no puedo hablar de estas cosas", zanjó.

Por último, habló sobre Verratti y reveló que no estará en la lista: "No podemos tomar riesgos. Para mí, lo mejor ahora es que descanse y que gane confianza".