El Granada se hizo con los servicios de Yangel Herrera en forma de préstamo. El venezolano, tal y como contempla su contrato, regresará al Manchester City tras el final de la presente temporada,

Sin embargo, el venezolando, en unas declaraciones en 'Ideal', aseveró que desea continuar en el cuadro andaluz: "El Granada fue el mejor equipo al que pude ir para crecer".

"Tengo la suerte de jugar para Diego Martínez, que es una persona que me está haciendo crecer muchísimo. Por supuesto que quisiera seguir un año más en el club", agregó.

Además, Yangel Herrera confesó que tuvo una dura infancia: "Salir tan temprano de casa forjó mi carácter, aprendí a hacer las cosas por mis propios medios. Es algo que me ha dado mucha estabilidad mental".

"Vengo de sitios fuertes, con mucho vicio y otras cosas. Tuve la suerte de tener a mis padres conmigo porque la mayoría de los amigos con los que me crié dieron malos pasos por lugares que no debían. Muchos están muertos o en la cárcel. Tuve que decir 'no' a muchas cosas para seguir mi camino", agregó.