"Tuve un momento difícil en el Atleti, pero nunca quise irme"

El defensa colombiano Santiago Arias no piensa marcharse del Atlético. El parón por el COVID-19 le vino bien, ahora cuenta con minutos y cree que tiene mucho que decir en el equipo de Simeone.

Admitió el lateral diestro en 'RNE' que ha pasado por momentos duros: "Tuve un momento difícil, pero en la vida del futbolista siempre pasa. Soy una persona que siempre lucha y nunca se da por vencida, me tomé el parón para volver más fuerte a los entrenamientos y sumar minutos, al final las cosas salieron bastante bien".

Salir no está en su lista de tareas pendientes. "En este momento, no hay ninguna oferta. Yo estoy feliz, de nuevo estoy volviendo a tener minutos. En ningún momento he querido salir del Atlético de Madrid porque siempre he pensado que tengo posibilidades de demostrar lo que sé y puedo aportarle mucho a este equipo", dijo.

Reconoció Arias que le costó adaptarse al Atlético, pero al fin lo ha conseguido. "Llegar aquí y volver a tener que empezar a defender y ser un jugador más táctico me costó mucho al principio, pero ya me adapté a la idea del entrenador. Cuando salí del PSV sabía que no era fácil e iba a tener que luchar y así ha sido. A pesar de que no he jugado mucho, he aprendido bastante con el entrenador y es un grupo bastante bueno. Me han ayudado a entrar en la dinámica del equipo", destacó.

Y es que el Cholo exige lo mejor de cada uno siempre. "A Simeone no le vale que estés al 50%, tienes que estar al 100%", finalizó.

El Atlético tiene marcado en rojo el partido contra el RB Leipzig de los cuartos de final de la Champions. Salvo contratiempo imprevisto, parece que Arias será titular.