Lopetegui ha pasado página. La eliminación en Copa del Rey a manos del Barcelona fue "cruel" y puede que injusta a su juicio por las críticas que arrojó tras el encuentro. No obstante, en la previa del duelo de Liga con el Elche, dejó claro que los suyos tuvieron todas las opciones para llegar a la siguiente ronda.

"Nosotros nos dedicamos a entrenar, tuvimos todas las opciones del mundo para clasificarnos, vivimos una situación compleja que ya es historia porque pasó. No soy nadie para contestar críticas, estamos para buscar soluciones y mirar hacia adelante. El año pasado, nos eliminó el Mirandés y, este, el Barcelona y seguimos para adelante", afirmó.

¿Y aquel penalti que erró Ocampos? "Los penaltis los fallan los que los tiran. Lucas era el designado, otras veces los mete y esta vez, no. Lo importante no es caerse, sino levantarse. En la vida de un futbolista, eso te debe hacer más fuerte. Está a nuestra disposición y mañana veremos quién juega y quién no".

"Estoy pensando en el Elche. Si ganamos, pensamos en el siguiente partido y si no, también. Tuvimos opciones de clasificarnos, no lo logramos de una manera cruel, pero ahora tenemos la Liga y luego la Champions. Nos centramos al 100% en lo que viene, no hay más. No estoy pendiente de los elogios ni de la críticas, no nos ayudan en nada. Pero, si hay una crítica importante porque el Barcelona te deja fuera de una final, eso habla de la grandeza del Sevilla. Lo aceptamos con deportividad", añadió.

A la hora de analizar al Elche, comentó: "Se está jugando la permanencia con buenos jugadores y con un nuevo entrenador que les ha ordenado un camino y eso lo hace más difícil aún. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias del partido para dar nuestra mejor versión. Será un partido duro y difícil, de los que están en rojo en el calendario".

También le preguntaron por el encuentro de Champions este martes y los jugadores apercibidos de cara al derbi con el Betis: "No me condiciona de ninguna manera. Pensamos en el siguiente partido, no en el que viene después. Lo que nos condiciona es de dónde venimos y el estado físico de mis jugadores, debemos buscar futbolistas que sean capaces de rendir ante la exigencia del Elche, que va a ser alta".