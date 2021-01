Ultimatum de Lampard a la plantilla: "Conmigo o contra mí"

Los resultados del Chelsea hacen que el puesto de Frank Lampard esté en peligro. Es por ello que el técnico ha querido azuzar a sus futbolistas con una reunión.

Informó 'The Sun' que el entrenador del conjunto londinense le dijo a sus jugadores: "O estáis conmigo, o contra mí". Unas declaraciones que dejaron clara las urgencias del técnico.

La situación de Lampard también se vio en rueda de prensa. "Los jugadores que no están jugando no deberían estar contentos. No espero que sea un concurso de popularidad, pero lo único que les pido es que entren bien, respalden a su compañero y tengan una actitud decidida cada día", argumentó.

"Si hay jugadores que no tienen eso, entonces tienen que tomar decisiones. Si hay oportunidades para que se vayan, tendrá que ser adecuado para ellos, para el club y para mí", sentenció Lampard.