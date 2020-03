Un canterano de Vélez se quemó la cara en un accidente doméstico

El aceite hirviendo fue la causa del accidente doméstico que tiene en fuera de juego a Julián Villalón. El canterano de Vélez se quemó la cara y el torso y tuvo que ser hospitalizado.

Todo ocurrió hace una semana, informó 'Olé'. Villalón había estado ayudando a fabricar churros en Córdoba cuando tuvo el accidente con el aceite. Finalmente todo quedó en un susto.

"Me he salvado porque hay un Dios tan grande que me cuidó y no dejó que nada grave me pasase. Pensé lo peor, pensé que todo terminaba. Fue el peor momento de mi vida. Ahora es cuestión de tiempo y solo será un recuerdo", escribió.

Desde Vélez también hablaron sobre el incidente. "En un primer momento se asustó porque le había caído en la cara, pero por suerte los ojos nunca corrieron peligro. Ahora está con las curaciones, yendo al Hospital de Quemado seguido por los médicos del club", dijeron a 'Olé'.