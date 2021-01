¡Un hincha del City le puso a su hijo Agüero!

El fútbol es emoción y también pasión. Que se lo digan a un aficionado indio del City, que no tuvo reparos en poner a su hijo Agüero, como el delantero del cuadro 'sky blue'.

El diario 'Olé' recoge que el hincha 'citizen' hizo una promesa hace ocho años. En 2012, Tony Jas Titan dijo que su primogénito iba a llamarse como el autor del gol que le dio el primer título de Premier.

Y Agüero fue el encargado de firmar el tanto decisivo con el que el City tocó la gloria. El pasado mes de diciembre, el seguidor tuvo a su hijo. ¿Qué le puso? El apellido del Kun. La historia llegó a oídos del argentino, que quiere conocer a la familia.

¡Qué hermosa familia! Ojalá algún día pueda conocerlos y a tu hijo Aguero // What a wonderful family! I hope I have the chance to meet you and your son Aguero one day https://t.co/qELwctPgbW