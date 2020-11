Un rayo, a punto de causar una desgracia durante un entrenamiento

Este viernes se abrieron los cielos a última hora de la tarde en Valladolid. Cayó una espectacular tromba de agua, en la que no faltaron rayos y truenos. No hubo que lamentar más que algún que otro paraguas roto, pero por muy poco no ocurrió una desgracia, pues un rayo impactó en un campo de fútbol mientras los jugadores del Parquesol corrían a buscar refugio.