Un tempranero gol de Qasmi neutraliza al Fuenla

El Rayo está a tope de cara al inicio de Segunda División. Derrotó a un gran rival de la categoría, el Fuenlabrada, gracias a un gol tempranero de Yacine Qasmi y se llevó unas buenas sensaciones vitales para los de Iraola. Los de Sandoval tienen ajustes que hacer.

No tardaron casi nada los locales en abrir la lata. A los once minutos del choque, Qasmi mandaba la bola al fondo de las mallas y colocaba en el luminoso un resultado que ya no se iba a mover más. Los 'kirikos' lo intentaron de todas las formas posibles, pero les faltó efectividad.

Al técnico de los franjirrojos no le pudo salir mejor la jugada. Los suyos triunfaron, probó a muchos futbolistas distintos y solo le queda solventar los problemas que haya detectado para ir a por todas en el campeonato. El objetivo, como siempre, será ascender.

Se trata de una meta que comparte el Fuenlabrada gracias a su espectacular campaña 2019-20. Como recién ascendidos a Segunda División, acabaron el año como uno de los candidatos a colarse en la élite. El cierre lo empañó su polémica con el Dépor.