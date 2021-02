Un tuit metió en un lío a Angeliño: "No estoy lesionado, estoy perfecto"

Angeliño fue baja en el RB Leipzig ante el Borussia Mönchengladbach y lo que parecía ser un simple descanso por problemas físicos se ha convertido en un problema mayor.

El club anunció su baja en el encuentro por problemas físicos y aludía a una lesión muscular para justificar su ausencia en un partido importante.

"Angeliño se pierde el partido por un ligero problema muscular", explicó el equipo, a lo que Angeliño respondió: "No tengo problemas musculares, estoy listo para jugar".

Julian Nagelsmann no logró evitar la polémica, a pesar de que el ex del City, consciente de su error, borró el polémico tuit: "No ha sido muy intelligente. Lo hablaremos con él. Valoro este tipo de cosas porque significan que Angeliño quiere jugar siempre. Le duele perderse cualquier partido".

De vuelta a su ausencia, el entrenador habló de sus leves problemas musculares, y recalcó: "Seguro que piensa en ello. Debería haber sido más inteligente".