Una oportunidad para frenar la sangría

El Real Zaragoza espera reencontrarse con la victoria tras dos partidos sin ganar que le han hecho perder la segunda plaza de la clasificación y caer a los puestos de 'play off' de los que no se quiere descolgar el Rayo, que encadena cuatro encuentros sin conocer la victoria, en los que ha dejado malas sensaciones.

Con la derrota en la pasada jornada en el campo del Girona, y la victoria de la SD Huesca sobre Las Palmas, el equipo maño ha visto cómo su rival autonómico le ha desplazado a la tercera posición, aunque ambos se encuentran empatados a puntos.

El Zaragoza se parece en muy poco o nada al de antes del parón por la pandemia. Ha perdido la solidez atrás, comete errores infantiles que le cuestan goles, no tiene peligro arriba porque no es capaz de poner balones en condiciones para sus puntas y se desmorona moralmente en el momento en que se pone por detrás en el marcador. Y en el fútbol si no se dominan las áreas las probabilidades de perder son enormes.

De hecho, es el tercer peor equipo de la categoría en la vuelta a la competición con seis puntos sumados de 18 posibles. Solo dos equipos que están en zona de descenso como el Numancia y el Racing ha sumado menos, tres y dos puntos, respectivamente.

En la vuelta a la competición, el conjunto de Víctor Fernández contaba con cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores que ha visto esfumarse en las seis jornadas disputadas.

Si cada encuentro en este tramo final es una final para cualquier equipo que luche por un objetivo, en el caso del conjunto zaragozano lo es más contra el Rayo Vallecano porque se juega cortar una racha muy negativa en el peor momento de la temporada y dar oxígeno psicológicamente a una plantilla que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

La situación para los aragoneses, si se miran fríamente los números, no es desesperada porque, a pesar los malos resultados, es tercero, empatado con el segundo (SD Huesca) y a dos puntos del líder, Cádiz. El problema es la sensación que ha dejado en los partidos que ha jugado y por ello intentará aferrarse al encuentro contra el conjunto madrileño para que sea el punto de inflexión de una mala racha y conseguir darle la vuelta a la situación.

El problema para el equipo 'blanquillo' es que además de disputar el partido en La Romareda, donde ha perdido los tres que ha jugado en la nueva era (Alcorcón, Almería y SD Huesca), no podrá contar con su goleador, Luis Suárez, por acumulación de amonestaciones, por lo que Linares podría volver a la titularidad.

Por contra, recupera a Íñigo Eguaras y al marroquí Jawad El Yamiq, que apuntan a ser titulares. Seguirá teniendo la baja por lesión de Javi Ros y Alberto Guitián.

Enfrente estará el Rayo Vallecano, que encadena cuatro partidos consecutivos sin ganar en los que solo ha sumado tres puntos de 12 posibles.

Ese pobre balance de resultados le ha frenado en su objetivo de alcanzar la sexta plaza, que ahora ve a cinco puntos y sin margen de error puesto que todo lo que no sea ganar le dejaría en una situación muy delicada debido al numeroso grupo de aspirantes al mismo objetivo.

El principal lastre del equipo que dirige Paco Jémez es la facilidad con la que encajan goles, sobre todo por falta de concentración en los minutos finales con el marcador a favor en los que han dejado escapar más de una decena de puntos.

Jémez cuenta para este partido con todos sus efectivos y debido a la acumulación de encuentros hará rotaciones. Una de ellas podría estar en punta con la novedad de Juan Villar, que sustituiría al franco-marroquí Yacine Qasmi, y la otra en el centro del campo con el regreso de Santi Comesaña.

Alineaciones probables:

Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Atienza, El Yamiq, Nieto; Raúl Guti, Eguaras, Dani Torres, Soro; Puado y Linares o Kagawa.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Catena, Saveljich, Luna; Mario Suárez, Comesaña; De Frutos, Trejo, Álvaro; y Villar.

Árbitro: Ocón Arráiz (Comité Riojano).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.45.