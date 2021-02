Uno de los peores fichajes del Madrid: "No estaba preparado..."

Federico Magallanes fue uno de los peores fichajes del Real Madrid porque la apuesta por el ex jugador uruguayo no fue como todo esperaban. No llegó a debutar en un partido oficial y se marchó cedido al Racing.

"El Atalanta fue mi primer club en Europa y lo pasé muy bien. Me dio tanto que me permitió firmar con el Madrid. Es verdad que no estaba del todo preparado, pero acepté la oportunidad como hubiera hecho cualquiera porque la llamada del Madrid no se puede rechazar. Luego me fui a préstamo al Racing", explicó en una entrevista en el diario 'Marca'.

El uruguayo llegó cuando el Madrid había levantado la 'Séptima': "Cuando llegué me encontré a todo un campeón de Champions. Un equipazo. Me acogieron muy bien y me trataron genial. Lo que me mató siempre es que fichaba por los equipos en el último momento y no hacía pretemporadas. Ya encaraba el año mal".

El atacante contó alguna que otra anécdota, pero se quedó con las cenas en la capital. "Lo mejor eran las cenas. Cuando salíamos a cenar y a tomar copas te tratan como un actor de Hollywood. Si no tienes la cabeza clara y no sabes dónde estás pisando, te puede perjudicar en el juego", continuó.

Sobre los fichajes, Magallanes indicó que el Madrid "siempre debe fichar" y que tendrán que hacer un nuevo proyecto cuando acabe esta temporada.