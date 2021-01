Valery Fernández permite que el Cádiz se centre en Liga

El propio Álvaro Cervera lo confirmó: el de este sábado era un encuentro que, como cualquier partido, sea de la índole que sea, el Cádiz quería ganar. Pero el técnico ecuatoguineano también reconoción que la Copa del Rey no es la competición de su equipo, que los suyos deben centrarse en LaLiga Santander. Y Valery Fernández lo hizo posible: vía libre.

El prometedor jugador escalenc se reivindicó ante un Primera División con un doblete en la segunda mitad. También contó con la colaboración de la defensa rival, que se mostró por momentos demasiado blanda. Los albirrojos despejaron las dudas surgidas en Segunda División con un triunfo que les recarga las pilas de cara a la segunda vuelta de la temporada.

Aunque lo más importante, que es lo que nos concierne, es que el Girona se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey. Francisco Rodríguez, al igual que Álvaro Cervera, también introdujo novedades en su formación inicial, pero los suyos demostraron que estaban un paso por delante en cuanto a fe, confianza y, sobre todo, aspiraciones en esta competición.

Los primeros 45 minutos de juego no pasarán a la historia por ser los más entretenidos del día. Apenas un disparo lejano y desviado de Jairo Izquierdo, que se enfrentó al club que posee la totalidad de sus derechos, se registró durante un primer tiempo carente de todo lo que cualquier espectador querría. El disparo del atacante tinerfeño, además, terminó siendo la única oportunidad de peligro de los visitantes.

Los albirrojos tampoco se habían pronunciado excesivamente en ataque, pero cambiaron su pensamiento tras el paso por los vestuarios. Y así, solo tres minutos después de la reanudación, Nahuel Bustos cedió al espacio para Valery Fernández, que se posicionó de maravillas y batió a David Gil con facilidad.

El Girona lo siguió apretando y el propio Valery terminó ampliando la renta tras una oportunidad desperdiciada por Bustos. Esta vez fue Samu Sáiz el que mandó el balón a la olla para que el escalenc, tras un barullo en el área, mandase el cuero a la red y pusiera al Cádiz contra las cuerdas.

Los de Álvaro Cervera, además, tuvieron que hacer frente a la lesión de Carlos Akapo, que a falta de 20 minutos para el final del tiempo reglamentario y tras una acción individual pidió al colegiado que detuviese el partido y se tiró al césped. El ilicitano abandonó el campo en camilla, con ostensibles gestos de dolor y con sus compañeros enmudecidos.

Los de la Tacita de Plata buscaron recortar distancias en los últimos minutos, pero apenas lograron generar peligro sobre la portería de Muric que apenas tuvo trabajo. Uno, no obstante, pudo caer, pero el colegiado anuló un tanto de Malbasic por un fuera de juego que las cámaras de televisión demostraron no existía. Algunos echaron de menos el VAR, aunque el Cádiz seguro que no echa de menos la Copa: el Girona, con claridad, a octavos de final.