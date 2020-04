Valjent tiene clara la lucha contra el coronavirus: "Esto es una guerra"

Eslovaco de nacimiento y de carácter, Valjent tiene claro que hay que ir a por el coronavirus. En unas declaraciones para el diario 'AS', calificó la lucha contra el patógeno de "guerra" y comentó qué tal le va en cuarentena. También se mostró agradecido al personal sanitario.

"En todo el país, no se habla de que seas fanático de un equipo u otro, o si te gusta un deporte u otro, esto es una guerra y, en esta guerra, estamos todos juntos, está en todo el mundo y creo que es importante respetar eso y ser fuertes juntos. Estoy seguro de que podemos vencer a este virus todos juntos", dijo.

"No es una situación agradable para las personas que sufren este virus. Con esto, es muy importante respetar las regulaciones, estar en casa y no hacer estupideces. Si te dicen que estés en casa, quédate en casa y espera a que la situación mejore", añadió.

Comentó la situación respecto a Italia además: "Es un país donde jugué cinco años, escucho a las personas que viven allí y por supuesto me dicen que no es fácil. Llevan más tiempo en casa que nosotros aquí en España y me dicen que la única forma de mejorar esta situación es siendo positivos, tratando de hacer algunas cosas creativas con las familias e hijos y si estás solo".