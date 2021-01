Valverde, ¿un espectador neutral en la final?

Este domingo se juega el primer título de la temporada 2020-21 en el fútbol masculino profesional. El Barcelona y el Athletic Club de Bilbao lucharán en La Cartuja por la Supercopa de España.

Son algunos los jugadores que han vestido las dos camisetas, y técnicos que han dirigido a los dos clubes. El último en hacerlo ha sido Ernesto Valverde.

El 'Txingurri' primero dirigió al conjunto rojiblanco y después al azulgrana. Hace poco más de un año el Barcelona prescidió de sus servicios, y desde entonces se encuentra sin equipo.

Así, Valverde estará muy pendiente de lo que ocurra en la noche de este domingo en el Estadio de La Cartuja, como indicó 'Marca', pues se encuentra ante dos de los equipos a los que ha dirigido.

Eso sí, si tiene que elegir a uno, el técnico opta por el vasco. "El Athletic tiene un clima tan bueno que es lo mejor que he hecho y me he encontrado en mi carrera. Soy del Athletic y entrenar al club del que eres y del que es tu entorno hace que ganar y perder sea mucho más fuerte", indicó.