Vangioni golpeó a Boca: "Después de Madrid, no pueden hablar más"

La rivalidad entre Boca Juniors y River Plate ya es encarnizada, pero, si la soliviantan ex jugadores clave como Vangioni, se hace más sangrienta. Este no se cortó un pelo en una entrevista en la radio a la hora de lanzarles un golpe directo a los aficionados de la escuadra rival.

"Ahora, dicen que ganaron el campeonato, pero la realidad es que a River no le ganaron más. No hay comparación de una cosa con la otra. Después de Madrid, no pueden hablar más. El partido más importante era ese", aseguró el zaguero, que actualmente milita en Monterrey.

También respondio sobre por qué no volvió al 'Millonario': "Yo no me he peleado con nadie. Mi vuelta no se dio porque no se tuvo que dar. No quiero entrar en detalles, yo tengo la mejor con todos. Las veces que fui a Argentina, he ido al Monumental y me han recibido de la mejor manera".

El argentino militó durante tres temporadas y media en River Plate. Ha tenido tiempo de vivir la rivalidad con Boca Juniors durante mucho tiempo y, además, al ser del país, la tiene en la sangre. No sentarán muy bien sus palabras a la hinchada contraria, que cayó con dureza en Madrid en aquella final.