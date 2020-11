"Vela no ha sido mejor futbolista porque él no ha querido"

Carlos Vela ha sido un jugador con muchos altibajos en su carrera futbolística, pero que, cuando ha estado en su techo, como en la Real Sociedad, demostró ser un futbolista especial, de esos por los que pagarías una entrada.

Una persona que sabe muy bien de lo que es capaz el mexicano es el futbolista del Mónaco Cesc Fàbregas, con el que coincidió durante dos temporadas en el Arsenal. El español, en una entrevista concedida a 'Marca Claro', habló de su relación con él.

"Es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. Era como mi hermanito pequeño", reconoció el también ex jugador del Chelsea y Barça.

Además, Fàbregas dejó constancia de que Vela no ha sido mejor futbolista por decisión propia. "No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho", indicó.

"Es uno de los futbolistas con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, en la Real Sociedad o cuando se fue cedido al Celta de Vigo... o lo veo ahora también en la MLS", subrayó el que fuera campeón del mundo con la Selección Española en 2010.

Vela llegó a disputar un total de 250 partidos con la Real Sociedad, en los que marcó 74 goles y jugó la Champions League con el equipo donostiarra.