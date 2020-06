Vélazquez espera un "todo o nada" en los 12 partidos restantes

Emiliano Velázquez, central internacional uruguayo del Rayo Vallecano, declaró este domingo que los 12 partidos que les quedan para acabar la temporada van a ser "a todo o nada" y se mostró confiado en que si se mentalizan van a "hacer cosas muy buenas".

En julio de 2019, Velázquez sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda de la que a principios de marzo, justo antes del parón de la Liga y del decreto de Estado de Alarma, recibió el alta médica.

Su último partido oficial fue hace justo un año, en la última jornada de la pasada temporada, en Balaídos frente al Celta de Vigo. En aquel partido, que terminó con empate (2-2), el uruguayo disputó los noventa minutos en un duelo triste por el descenso del equipo a Segunda.

"En mi caso mantuve el trabajo que venía haciendo con los fisioterapeutas y con la gente de gimnasio y me ayudó porque me dio más tiempo y me calmó, ya que me estaban entrando nervios de querer jugar", dijo Velázquez, en declaraciones difundidas por el club.

"Ahora más que nunca voy a tratar de ayudar al equipo porque ahora se pasó hay que mirar hacia adelante", señaló Velázquez, que va a ser un refuerzo para Paco Jémez en este tramo final de temporada.

Al Rayo le quedan 12 partidos para acabar la temporada y actualmente es undécimo con 40 puntos, a seis de la sexta plaza que ocupa el Elche.

"Hay que ser realista y saber de dónde partimos. Estamos cerca de la promoción, pero también del descenso. Tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos con qué, y si nos mentalizamos creo que vamos a hacer cosas muy buenas", confesó.

"Los partidos son a todo o nada. Si haces las cosas como se debe, saldrá bien; y en base a eso hay que salir fuerte y salir al cien por cien cada día", concluyó.