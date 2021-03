"Que me comparen con Iniesta es un lujo, pero yo tengo que ser Pedri"

'La Roja' está concentrada. Quieren estar en el Mundial de Catar de 2022 y trabajan para ello. Su primer rival en el camino será Grecia.

Sobre ese choque habló Pedri, jugador del Barça. "Estoy aquí para aprender de los que más tiempo llevan", dijo en la rueda de prensa. "No tengo ningún referente aquí, yo intento aprender de todos", apuntó.

Le dijeron si ficharía a Ramos para el Barça, pero dijo que no lo ve muy factible y que, en cualquier caso, él no decide. "Es muy difícil que vaya al club rival. Es un buen jugador, pero yo no ficho", señaló.

Pedri se ha sentido muy arropado por todos. "Me han tratado muy bien. Conociendo a Jordi Alba, Busquets y a los compañeros de la Sub 21, todo es más fácil. El resto son también personas magníficas. Quiero disfrutar de la experiencia", profundizó.

"Claro que gusta que te comparen con Iniesta, pero como dijo el míster, tengo que ser Pedri para conseguir mis logros", dijo cuando le preguntaron por las comparaciones con el de Fuentealbilla.

En cuanto al juego de la Selección, se declaró un enamorado del juego de 'la Roja': "Me gusta mucho el estilo de Luis Enrique. Espero adaptarme para aportar lo máximo".

Dijo Pedri que tiene más de un sueño que espera cumplir. "¿Un sueño? Tengo varios, no puedo quedarme con uno solo. Tengo que estar centrado ahora mismo en estos tres partidos", dijo cauto.

Cuestionado por el Barça y su conexión con Messi, dijo que no es el único con el que tiene 'feeling' sobre el césped, también con el combinado nacional. "La conexión se puede hacer con muchos jugadores, no solo con Leo Messi. Hay muchos jugadores con calidad en la selección y nos podemos entender con varios jugadores", expresó.

Dio las gracias a Koeman por apostar por él y espera que siga en el Barça. "Le estoy muy agradecido. Tengo que deolverle la confianza que depositó en mí. Apostó por gente joven como yo desde el primer día, por mí claro que quiero que siga, pero no elijo yo", puntualizó.

Por último, dijo que el estilo del Barça y el de España son obviamente diferentes. "Cada entrenador tiene unos automatismos. Hay que aprenderlos y tenerlos claros", finalizó.