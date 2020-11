"Veo características en Kubo similares a las de David Silva"

Unai Emery pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para hablar de la actualidad del Villarreal, del estado de forma de Takefusa Kubo y también de su paso por el banquillo del Paris Saint-Germain en el pasado.

Sobre Kubo, espera mucho más de él: "Con nosotros tiene el proceso de crecer. Yo estoy contento con él. El crecimiento de Kubo lo quiero igual que el de Fer Niño o Baena. Si ahora mismo no está para jugar en el Real Madrid es porque necesita un desarrollo. Es difícil predecir el potencial de Kubo, tiene características similares a las que vi en David Silva cuando llegué al Valencia. Juega bien entre líneas, conduce con velocidad... Necesita seguir creciendo".

"Estamos en la jornada 9 y queda mucho. Lo que marca es mantener la constancia y la regularidad. Hay equipos que tienen que recuperar partidos. Nosotros estamos satisfechos por los partidos que estamos sacando", aseguró.

Y recordó su etapa en el PSG y la relación que tuvo con Neymar y Mbappé: "¿Que vengan a la Liga? Podría ser, no lo sé. No es fácil competir con un club como el PSG. A mí me gustaría ver en España a los mejores jugadores".

El 'crack' brasileño no es un gallo de vestuario: "Neymar es fácil de gestionar. Me he sentido bien trabajando con él. Nuestra relación fue fluida, bien entendida por los dos y siempre desde el respeto".